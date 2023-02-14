支持2024郭柯配?王金平：媒體亂講、亂七八糟

王金平針對媒體報導郭柯配表示「那個亂講、亂七八糟！」(本報資料照片)

新北市長侯友宜 代表藍營參選2024呼聲居高不下，但回應始終是「好好做事（做代誌）」，傳出鴻海創辦人郭台銘 也想「為國家做事」，且有兩名議長接連表態支持國民黨 主席朱立倫參選，民眾黨主席柯文哲也積極在地方行腳。侯友宜昨天說，面對國家發展，每個人都可以同心齊力守護國家，積極讓國家更好。

2024總統大選，藍營人選未定，呼聲最高的侯友宜遲遲不表態，黨內可能的對手一一浮現。

有人建議比照立委王鴻薇補選模式，把侯納入內部民調，真正提名最強的人；國民黨內更傳出，可比照去年縣市長選舉，採用「以協調為主的徵召」，找出會勝選的人。

侯昨天說，新北市就像台灣的縮影，這幾年來他一直在推動台灣共好，從新北市開始做，讓北台灣發展得好，不分你我，讓台灣共好、讓國家永續、繁榮跟安定。

至於這兩天傳出郭台銘將與立法院前院長王金平見面，王昨否認，說「沒有啦」，他還沒和郭見面。王金平還說，有媒體亂寫他要幫郭台銘做兩件事情，「什麼郭柯配，那個亂講、亂七八糟！」

王強調，「我不是一定要支持誰，我支持的是國民黨提名的總統候選人」。

柯文哲昨早從清水隨著白沙屯媽祖遶境，有信眾爭相上前合照、握手，高呼「總統」，他馬上糾正說是「候選人」，也要人大聲說「選總統」，他則回說「會加油」。

民眾黨內傳出柯思考如何讓台灣更好，不排除跟誰合作，沒有所謂「非正不可」。但柯文哲在遶境直播中說，藍綠兩黨現階段戰略目標就是把他邊緣化，說他民調第3、選不上、只能當副的，或只能當行政院長，都是政治上的認知作戰；他覺得就是「勇往直前」，就像1日雙塔或走白沙屯媽祖，英文就是「go ahead」。