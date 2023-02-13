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土耳其搶功？ 台搜救隊被客氣請走 消防署：配合受災國

記者翁至成／新北13日電
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）

土耳其震災12日進入第7天，期間台灣搜救隊在重災區阿德亞曼救出2名女子，1人幸運生還。有媒體報導，在台任教的土耳其教授葉瑪思，在現場替台灣隊抱不平，稱「台灣搜救隊發現生還者，卻被趕走，好像被當成玩具」，對此，消防署回應，「考量受災國當地的需求、民風與民情，全力配合」。

據了解，葉瑪思於1993年就前往台灣學中文，取得博士學位後，在台中東海大學任教，當時聽到台灣搜救隊要去土耳其救災，立刻開車數小時加入台灣團隊擔任翻譯。

媒體報導，葉瑪思很感動台灣搜救隊一抵達便開始尋找生還者，一刻都沒休息，但「自己人」土耳其地方單位的作為讓他難受。葉瑪思表示，台灣搜救隊日前發現疑似有生還者，卻被土耳其地方單位「請走」。

葉瑪思認為，土耳其這邊想要名聲，所以客氣地把台灣搜救隊趕走，納悶「土耳其人為什麼這樣子做？」，直言「（台灣搜救隊）好像被當作玩具」。

對此，消防署回應，台灣搜救隊以救災優先，一本初心，以人道救援的立場與精神，除了積極執行救援外，也考量受災國的需求與民情，全力配合當地要求執行搜救工作，以達最高搜救能量。

一名消防隊員透露，事實上，國際搜救人道救援時，這種情況很常見，不只台灣，連日本、美國搜救隊都有被「客氣請走」的經驗，「當地政府等單位自然會想要搶功，但是也不能說是搶功，畢竟這是他們的國家」。

出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日返抵國門。（圖：消防署提供）

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