套房傳異味 警進門見頭顱白骨

嘉義縣中正大學學區的1棟出租套房，房內發現頭顱和骨頭，疑似48歲的洪姓女子，嘉義地檢署已採驗，將比對DNA。(本報資料照片)

鄰近嘉義縣中正大學學區 的一處民間出租套房，昨天清潔人員打掃時在一間房外聞到異味，通知房東 報警，入內驚見一具只剩頭顱和骨頭的屍體；檢警懷疑死者是48歲洪姓女房客，已十個月沒繳租金 ，死亡推測超過半年，採DNA比對身分。據了解，鄰近房客去年就已聞到怪味，沒想到竟是出人命。

警方調查，該處套房共分三棟，兩棟一層樓平房、一棟三層樓，距離中正大學約一公里多，因交通便利，且每租金便宜，包括大學生和社會人士、外籍生都有人承租；死者居住的平房同棟住十六人，幾乎滿房。

一名受雇清潔阿姨例行性前往打掃，在洪女承租房門口聞到異味，通知房東，連繫轄區員警陪同進入，驚見頭顱、骨頭，鑑識後確認是人的遺體。

檢警相驗，死者只剩頭顱、骨頭，幾乎沒有肉，皮膚也都脆化，死亡超過半年，未發現明顯外傷，房門和窗戶從內鎖上，無破壞痕跡，初步排除外力介入；現場沒遺書，後天解剖化驗有無毒藥物反應。

檢警查出，洪女單身，曾任嘉義基督教醫院放射師，幾年前因生病向醫院申請留職停薪，回南投老家休養；一年多前疑似與家人爭吵離家出走，前年到該地承租套房，去年四月起就沒再繳租金。

洪女離家後，家人曾報案失蹤，但不知她跑到嘉義租屋；房東因有多間套房出租，委託代管業者處理，沒見過死者，代管人員有撥打電話給洪女，一直無人接；雖近一年收不到房租，僅去房門口貼通知，沒積極聯繫。

一名住隔壁棟七年的男房客，從讀大學時住到現在；他說去年同排住戶多人聞到怪味，但大家找不到味道來源，昨看見警方、鑑識人員進出，管理人員還說「處理寵物問題」，直到新聞播出才知發生命案。