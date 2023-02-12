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為了搶功？傳土耳其把台灣搜救隊「客氣請走」

記者翁至成／新北即時報導
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

土耳其震災進入第7天，期間台灣搜救隊在重災區阿德亞曼救出2名女子，1人幸運生還。有媒體報導，「正港台灣人」的土耳其教授葉瑪思，在現場替台灣隊抱不平，稱「台灣搜救隊發現生還者，卻被趕走，好像被當成玩具」，對此，消防署回應，「考量受災國當地的需求、民風與民情，全力配合」。

據了解，葉瑪思於1993年就前往台灣學中文，取得博士學位後，在台中東海大學任教，並在台灣結婚扎根，已是正港台灣人，當時聽到台灣搜救隊要去土耳其救災，立刻開車數小時加入台灣團隊擔任翻譯。

媒體報導，葉瑪思很感動台灣搜救隊一抵達便開始尋找生還者，一刻都沒休息，但「自己人」土耳其地方單位的作為讓他難受。葉瑪思表示，台灣搜救隊日前發現疑似有生還者，卻被土耳其地方單位「請走」。

葉瑪思認為，土耳其這邊想要名聲，所以客氣地把台灣搜救隊趕走，也強調，雖然台灣搜救隊不難過，但連他不是救難隊員都覺得難過了，納悶土耳其人為什麼這樣子做？很受傷，直言「（台灣搜救隊）好像被當作玩具」。

對此，消防署回應，台灣搜救隊以救災優先，一本初心，以人道救援的立場與精神，除了積極執行救援外，也考量受災國當地的需求、民風與民情，為不影響搜救工作執行，皆全力配合現場分區協調中心及當地政府的要求執行搜救工作，以達最高搜救能量。

一名消防隊員透露，事實上，國際搜救人道救援時，這種情況很常見，不只台灣，連日本、美國搜救隊都有被「客氣請走」的經驗，直說「當地政府等單位自然會想要搶功，但是也不能說是搶功，畢竟這是他們的國家」。

救援時間已過黃金72小時，當地政府單位開始部署大型機具破壞、開挖，清理現場，台搜救隊也停止搜救行動，著手打包、整理行李，待陸路返回伊斯坦堡機場，將搭乘長榮航空專機130人一起回國，預計於台灣時間15日下午3時抵台。

出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）
出國支援土耳其震災的台灣搜救隊，預定15日下午抵台。（圖：消防署提供）

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