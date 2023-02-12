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9天8夜長征…白沙屯媽起駕 11萬人隨香

記者胡蓬生／苗栗12日電
副總統賴清德（前排左二）11日晚到拱天宮參拜，迎請白沙屯媽出神龕。(記者胡蓬生／攝影)
副總統賴清德（前排左二）11日晚到拱天宮參拜，迎請白沙屯媽出神龕。(記者胡蓬生／攝影)

白沙屯媽祖往北港進香之旅，預計今晨1點25分出發，在萬千信眾簇擁下，媽祖婆神轎將浩浩蕩蕩帶領大批香客南下，展開9天8夜的長程進香之旅。今年報名隨香人數再創新高，多達11萬3600多人，出發前夕，白沙屯地區不斷湧入車潮、人潮，拱天宮周邊庄頭熱鬧有如不夜城。

總統蔡英文昨天下午3點到拱天宮參拜，由主委洪文華、苗栗縣長鍾東錦等人陪同上香，蔡英文依往例為媽祖婆進香的「粉紅超跑」進行淨轎儀式，鄰近的山邊媽每年都與白沙屯媽相伴到北港進香，蔡總統隨後也轉往山邊媽祖宮參拜。

蔡英文致詞感謝媽祖婆庇佑台灣，今年疫情已和緩，並提及土耳其發生嚴重震災，台灣第一時間就派出搜救隊協助，並向媽祖祈求土耳其能早日度過難闗。

民眾黨主席柯文哲傍晚也到達拱天宮，他今年報名參加進香之旅，一行約有40人要隨香，柯文哲說，如果可以的話，他會走完全程。

副總統賴清德晚間8點半也到拱天宮參拜，恭送媽祖起駕出發，白沙屯媽軟身神像在沐浴更衣後，由賴清德和主委洪文華迎請出神龕，隨後進行誦經儀式。

白沙屯媽今年在農曆正月22日就出發進香，是近20年來「次早」出發的紀錄，但不同於往年去程時間趕、回程緩的情況，今年回程僅有2天時間，就要從北港趕回通霄，徒步信眾勢必「急行軍」，對精神與體能都是嚴苛挑戰。

昨天一整天白沙屯地區熱鬧滾滾，拱天宮裡裡外外被香客擠得水洩不通，許多熱情信眾、團體紛紛熱情吆喝分送各式飲料、點心，展現白沙屯媽進香活動強大的凝聚力和人情味。

許多香客出發前滿是喜悅神情，對今年進香行程充滿期待，沿途是否會出現讓人驚奇的神蹟或經歷，也讓香客津津樂道，眾人也將在「進喔」的歡呼聲中，隨神轎展開往返400公里的徒步進香之旅。

白沙屯媽今天凌晨出發進香，昨晚拱天宮周邊大批香客集結，熱鬧滾滾。 記者胡蓬生／...
白沙屯媽今天凌晨出發進香，昨晚拱天宮周邊大批香客集結，熱鬧滾滾。 記者胡蓬生／攝影

蔡英文 賴清德 柯文哲

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