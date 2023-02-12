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蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？

記者楊正海、鍾維軒
北市文化局長蔡詩萍在臉書發文分享蔣萬安與二二八受難家屬會面的過程。（取材自蔡詩萍臉書）
北市文化局長蔡詩萍在臉書發文分享蔣萬安與二二八受難家屬會面的過程。（取材自蔡詩萍臉書）

台北市長蔣萬安從政以來，到當選去年底參選市長，他的姓氏一直是避不掉的話題；當上市長後，面對二二八事件家屬，不只避不掉，還多了一分責任，他先與受難家屬會面，是展現誠心的起手式，但若能展現市長高度，協助家屬釐清渴求的真相，不只促進藍綠和解，也能卸下蔣家包袱。

台灣開始民主轉型後，國民黨面對二二八事件的歷史創傷，從總統、黨主席到台北市長，無不戰戰兢兢地面對，蔣萬安是蔣介石的曾孫，蔣介石被民進黨視為「二二八的元凶」，即使歷經四代，蔣萬安面臨的質疑與責難，恐是歷任藍營台北市長之最，但也無可奈何。

馬英九當市長時，辦了多場與二二八有關的研討會，多數家屬對國民黨出身的馬英九沒有好感，很少人理他，他默默在一旁，活動結束自行離去，時間一久，才漸漸取得部分家屬的信任。蔣萬安包袱更重，想爭取二二八遺屬認同、轉換國民黨歷史形象，還能多做什麼？

台灣距離轉型正義還很遠，即使民進黨執政，中央解密歷史文件，不少歷史案件內容與家屬陳述、記錄不盡相同，沒有真相、究責和道歉，何來和解、共生？

二二八事件早年充滿禁忌，到政府公開資訊、認錯道歉、乃至設立紀念日，受害者家屬等了超過一甲子，藍綠對轉型正義，也只剩政治口水。

蔣萬安面對家屬，只能算是蔣家後代的第一步，蔣萬安必須說服國民黨面對歷史，主動協助、提供真相，並誠摯地向受害者家屬致意道歉，才有可能獲得受害者原諒，有了原諒才會有和解，才能真正共生，藍綠、族群和解。

二二八事件 國民黨 馬英九

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