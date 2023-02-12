蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？
台北市長蔣萬安從政以來，到當選去年底參選市長，他的姓氏一直是避不掉的話題；當上市長後，面對二二八事件家屬，不只避不掉，還多了一分責任，他先與受難家屬會面，是展現誠心的起手式，但若能展現市長高度，協助家屬釐清渴求的真相，不只促進藍綠和解，也能卸下蔣家包袱。
台灣開始民主轉型後，國民黨面對二二八事件的歷史創傷，從總統、黨主席到台北市長，無不戰戰兢兢地面對，蔣萬安是蔣介石的曾孫，蔣介石被民進黨視為「二二八的元凶」，即使歷經四代，蔣萬安面臨的質疑與責難，恐是歷任藍營台北市長之最，但也無可奈何。
馬英九當市長時，辦了多場與二二八有關的研討會，多數家屬對國民黨出身的馬英九沒有好感，很少人理他，他默默在一旁，活動結束自行離去，時間一久，才漸漸取得部分家屬的信任。蔣萬安包袱更重，想爭取二二八遺屬認同、轉換國民黨歷史形象，還能多做什麼？
台灣距離轉型正義還很遠，即使民進黨執政，中央解密歷史文件，不少歷史案件內容與家屬陳述、記錄不盡相同，沒有真相、究責和道歉，何來和解、共生？
二二八事件早年充滿禁忌，到政府公開資訊、認錯道歉、乃至設立紀念日，受害者家屬等了超過一甲子，藍綠對轉型正義，也只剩政治口水。
蔣萬安面對家屬，只能算是蔣家後代的第一步，蔣萬安必須說服國民黨面對歷史，主動協助、提供真相，並誠摯地向受害者家屬致意道歉，才有可能獲得受害者原諒，有了原諒才會有和解，才能真正共生，藍綠、族群和解。
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蔣萬安 提前會228受難家屬
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