土敘強震 台5天捐款逾2.7億

土耳其和敘利亞強震，罹難人數已超過2萬4000人。衛福部開放救災專戶接受民眾捐款，總計接獲捐款達台幣2.7億餘元。 (路透)

土耳其和敘利亞強震11日進入第6天，罹難人數已超過2萬4000人。華爾街 日報和英國廣播公司（BBC）報導，震央附近的加濟安泰普和卡赫拉曼馬拉什仍傳出民眾受困逾百小時奇蹟獲救。台衛福部開放救災專戶接受民眾捐款，截至10日下午5時止，總計接獲捐款逾4.3萬筆，善款達2.7億餘元台幣（約900萬美元）。

衛福部長薛瑞元表示，相關捐款都會轉交給外交部，由外交部統籌與土耳其官方協調。

然而，土國政府宣布，11日晚暫停各國搜救任務，由土國當局接手。土國部分災區已有重型機具進駐並展開拆除作業。出國支援土耳其震災的台灣搜救隊也將於當地時間12日上午撤離。另據聯合國估計，強震恐導致敘利亞多達530萬人無家可歸。

不過隨著各界捐款湧入，由台灣民間組織在土耳其當地搭建的「台灣—雷伊漢勒世界公民中心」近日卻爆出募資爭議。科技專家許美華在臉書發文，指台灣中心執行長裘振宇擔任「國際人道建築與教育 協會」理事長時，疑似未經烏克蘭 台灣志願軍曾聖光家屬同意，便重啟募款專案，引發熱議。

台灣中心澄清，募款活動於去年11月25日結束後，已於同月30日將款項全數交付家屬後，未再執行相關線上募捐行為。不料在匯出所有專案捐款後，有3筆民眾自行匯款至協會帳戶，並註記標明「聖光專案捐款」的款項，因協會未立即刷簿，當下並未發現，將立刻匯出至聖光家屬指定帳號。

至於土敘強震募款，台灣中心強調，將於2月底前向社會大眾公開說明募捐到的款項用途與規畫。