我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

土敘強震 台5天捐款逾2.7億

台灣新聞組／綜合12日電
土耳其和敘利亞強震，罹難人數已超過2萬4000人。衛福部開放救災專戶接受民眾捐款，總計接獲捐款達台幣2.7億餘元。 (路透)
土耳其和敘利亞強震，罹難人數已超過2萬4000人。衛福部開放救災專戶接受民眾捐款，總計接獲捐款達台幣2.7億餘元。 (路透)

土耳其和敘利亞強震11日進入第6天，罹難人數已超過2萬4000人。華爾街日報和英國廣播公司（BBC）報導，震央附近的加濟安泰普和卡赫拉曼馬拉什仍傳出民眾受困逾百小時奇蹟獲救。台衛福部開放救災專戶接受民眾捐款，截至10日下午5時止，總計接獲捐款逾4.3萬筆，善款達2.7億餘元台幣（約900萬美元）。

衛福部長薛瑞元表示，相關捐款都會轉交給外交部，由外交部統籌與土耳其官方協調。

然而，土國政府宣布，11日晚暫停各國搜救任務，由土國當局接手。土國部分災區已有重型機具進駐並展開拆除作業。出國支援土耳其震災的台灣搜救隊也將於當地時間12日上午撤離。另據聯合國估計，強震恐導致敘利亞多達530萬人無家可歸。

不過隨著各界捐款湧入，由台灣民間組織在土耳其當地搭建的「台灣—雷伊漢勒世界公民中心」近日卻爆出募資爭議。科技專家許美華在臉書發文，指台灣中心執行長裘振宇擔任「國際人道建築與教育協會」理事長時，疑似未經烏克蘭台灣志願軍曾聖光家屬同意，便重啟募款專案，引發熱議。

台灣中心澄清，募款活動於去年11月25日結束後，已於同月30日將款項全數交付家屬後，未再執行相關線上募捐行為。不料在匯出所有專案捐款後，有3筆民眾自行匯款至協會帳戶，並註記標明「聖光專案捐款」的款項，因協會未立即刷簿，當下並未發現，將立刻匯出至聖光家屬指定帳號。

至於土敘強震募款，台灣中心強調，將於2月底前向社會大眾公開說明募捐到的款項用途與規畫。

華爾街 教育 烏克蘭

上一則

蔣市長展誠意 能卸歷史包袱？

下一則

基北北桃成立合作平台 啟動城市共治

延伸閱讀

台福衛5號助土耳其震災 一拍驚現部分地表移動數據驚人

台福衛5號助土耳其震災 一拍驚現部分地表移動數據驚人
土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣

土耳其16歲足球小將被埋119小時後奇蹟獲救 還穿著球衣
土耳其災區竟爆發槍戰 奧地利搜救人員被迫躲子彈

土耳其災區竟爆發槍戰 奧地利搜救人員被迫躲子彈
「4萬條毯子」 中國首批援助震災物資抵達土耳其

「4萬條毯子」 中國首批援助震災物資抵達土耳其

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題