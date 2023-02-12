照顧殺人擬修法免入獄 掀道德論戰

照顧壓力殺人。（製表／林孟潔）

台灣因照護壓力衍生的殺人案件，十年來發生近百件，法務部最近拋出有意修法、讓因長期照護等特殊犯案者有獲得緩刑或緩起訴、不用入獄服刑的機會，引發各方熱議。肯定者認為，這類犯罪者是情有可原；質疑者則擔憂，是否衍生照顧不了就可殺人的道德風險；但都認為修法無法解決根本問題，更重要是長照 等社會安全網的破洞要補好。

台灣因進入高齡社會，老老照護或因照顧久病家人，累積經濟、心理壓力造成的弒親命案，近年來不斷在台灣社會底層上演，曾有法官在審理類似案件時，雖極度同情被告、但殺人罪最輕法定是十年有期徒刑，即使依自首、情堪憫恕而兩度減刑，仍只能判兩年半，不符合兩年以下才能緩刑條件。

去年本報與願景工程基金會推出照顧殺人報導後，引起諸多回響，不少人提出日本 前幾年發生丈夫勒死照顧十年的失智 妻案子，法官最後判三年、緩刑五年，呼籲國內修法。法學教授陳長文更投書指出，追根究柢是政府對重度長照治理失能。

法務部檢察司司長黃謀信說，「法律訂死在那邊，怎麼判都要坐牢」，但類似案件有特殊犯案動機，若再以囚禁懲罰，不符合罪刑相當原則，也違背國民法律感情。

法務部最近研議三種修法可能性，一是放寬緩刑條件從目前的「兩年以下」修正為「三年以下」；其次是放寬緩起訴條件、讓類似長照悲歌的案件有緩起訴機會；三是增訂獨立處罰規定。

法務部官員說，長照悲歌揭露弱勢族群因長期照護所造成的各種身心問題，長照殺人令人心痛，為兼顧法、理、情，最快下個月將提交刑法研修小組討論。