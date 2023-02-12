解決「月經貧窮」 8月起學校免費提供生理用品

為了解決校園月經貧窮的問題，教育部拍板自今年八月起，中小學生若有急用，可於校園定點領取生理用品，家長團體則提醒，應搭配衛教同步進行。圖為月經教案示意圖。（圖：台南市教育局提供）

立院教育文化委員會去年通過臨時提案，要求教育部 解決校園中「月經貧窮」問題，研議提供女學生免費、多元的生理用品。為此，教育部拍板今年8月起，中小學生若有急用，可於校園免費定點領取生理用品，並針對弱勢生個別以多元方式發放，大專院校則採免費定點取用及販售。

去年民進黨籍立委連袂提案，指月經貧窮已成為國際婦女保障重要議題，若女性無法負擔生理用品將不得不請假，嚴重影響受教與工作權，且女性一生平均約花費10萬元台幣購買生理用品，對弱勢家庭亦是負擔，要求教育部研議解決校園中的月經貧窮。

教育部表示，多元生理用品提供對象為不利處境以及有急性需求的學生，亦會教導學生認識不同種類生理用品、尊重個人使用習慣。

教育部指出，中小學提供方式包括，有急用的學生可於定點取用，弱勢學生將個別採多元方式發放，如發放實體生理用品或兌換票券等，由地方政府或學校自行評估。另外，大專校院也同樣採定點取用和販售，品項由各校規畫，無特定限制。

目前包含北市在內，全台已有6縣市實施相關政策，但多在部分學校放置免費衛生棉，普及度不足外，也少照顧到偏鄉或弱勢家庭。

以北市為例，中學生可用手機 綁定單一身份驗證領取電子兌換券，或使用超商 事務機領取實體券，每月可領200元兌換貨架上等值衛生用品。