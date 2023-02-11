「已與二二八事件家屬會面」 蔣萬安：這是我關切的議題

北市文化局長蔡詩萍在臉書發文分享蔣萬安與二二八受難家屬會面的過程。（取材自蔡詩萍臉書）

台北市長蔣萬安2月28日將首次以市長身分，出席北市文化局所舉辦的二二八紀念活動，文化局長蔡詩萍10日晚在臉書 發文分享蔣萬安與二二八受難家屬會面的過程。蔡詩萍說，這是一場蔣萬安期待很久的安排，他感覺得出蔣萬安內心深處肯定百感交集，「誰叫他，姓蔣呢？但誰又要叫他當選了台北市長呢？這都是不能閃躲的命運與責任。」

蔣萬安去年備戰參選台北市長時，接受「POP大國民」廣播專訪，當時主持人是蔡詩萍，被問到當選市長後，是否會像歷任市長一樣，出席二二八活動與家屬面對面，即使被吐口水也不退縮？蔣萬安就表示，「該怎麼做就怎麼做，」他不會迴避。

蔣萬安上午出席陽明山花季開幕式受訪，對於會不會再見二二八受難者家屬？蔣萬安說，這一直是他非常關切的議題，還會請文化局再做相關的安排。

蔡詩萍臉書全文：

⟨這午後，蔣節雲、徐光，她們為蔣萬安市長上了一堂二二八的課⟩

蔣節雲女士，蔣渭川的六女兒。

二二八事件 時，武裝警察 衝進蔣家，要槍殺蔣渭川，不料卡彈，蔣渭川趁機奪門而出，重新上夾的子彈不長眼，射穿了蔣巧雲（蔣節雲的四姐）與她抱著的小弟蔣松平，留下一死一傷的悲痛。

徐光，父親來自北京大學，在戰後的台灣致力於推廣國語教育，口碑極佳，怎料到二二八事件時，被四位便衣從家中帶走，一去不返，最終在槍斃的名單上，赫然出現父親徐征的名字！

蔣節雲由蔣理容陪伴，來到了台北市二二八紀念館。蔣理容要叫蔣節雲一聲姑姑。

徐光身體硬朗，一個人來。

另外一位黃秀婉女士，我的舊識，要叫二二八受難者王添燈的六女兒王美慧一聲阿姨。她也陪坐一旁。

四位年齡都不小的優雅女士，今天下午，齊聚一室，與蔣萬安市長見面了。

對蔣萬安市長，這是一場他期待很久的安排。他很清楚，無論是蔣家的血緣，或台北市長的身份，他都不能不面對二二八事件這段歷史。於是，關鍵是，他的態度。

對這四位女士，尤其不容易啊！

二二八事件對她們，是人生際遇的分水嶺，從此親人離散，家庭破碎，時間也許能淡忘一些傷痛，卻不能不提醒她們：人生從此不再完滿。

但，她們都選擇了，願意與蔣萬安市長會面，熙攘往來的凱達格蘭大道旁，昔日的台北放送局，今日的台北市二二八紀念館裡，兩方見面了。

蔣萬安市長伸出友誼的雙手，她們也回報以溫柔的諒解，坐下來，時光倒轉，徐光女士幽幽的訴說了，她應該不止千遍以上的回顧：

父親被帶走槍斃，媽媽領著四個小孩不知所措，媽媽曾經想誘騙小孩一塊投河自盡，卻在幼兒從河邊捕捉一隻小螃蟹時，雀躍發出要把牠養大的歡呼聲裡，驚覺到自己應該扛起責任，讓孩子長大，於是，她什麼工作都不挑剔，甚至，要不時賣血，來拉拔四個子女。

蔣節雲女士適時插了一句，徐光的故事要講很久啊！

其實，哪個二二八事件受難者的家屬，他們經歷的人生劇變，能簡單講完呢？

蔣理容女士替姑姑起了一個頭，然後兩位接續提起蔣渭川在二二八事件裡的委屈，既被陳儀利用，也被後世誤解，她們一家，在父親過世後，不斷不斷的努力蒐集史料資料當證據，不信不能替父親的委屈昭雪。

我帶了一套兩本的《蔣渭川和他的時代》，兩位蔣女士當場顯得激動，都說絕版很久了，我說放在我的書櫃裡也很久了。我說單單是讓陳芳明教授，為這套書寫了長篇的序，這動作本身，就是對蔣渭川先生的歷史定位，做了一次反轉。

多數時間，蔣萬安市長是靜靜地聽。

間或，也會由衷的流露他沉浸其中的傷感。

在與家屬會面前，他先在二二八紀念館裡，由館長與我的陪同，回顧了館內的常設展，讓歷史快速的倒轉，停格，時而在某一個畫面前佇足，長長的沉默中，我感覺得出，年輕市長的內心深處，肯定百感交集。誰叫他，姓蔣呢？但誰又要叫他當選了台北市長呢？這都是不能閃躲的命運與責任。

歷史不會回頭。

每個時代卻又都是之前的世代，不斷交疊衝撞出來的新頁。

時間的頁面，來到了21世紀，民主的新頁，走到了多元價值並陳的年代。

在蔣女士，許女士的寬容與期待下，蔣萬安市長這個午後，上了一堂他必須補修的功課。

而這堂課，還會繼續。蔣市長明白的。

我拿出備好的筆，備好的書，請兩位蔣女士在扉頁上簽名。

每個孩子的名字，都是父母無盡期盼的愛。

很久以前，徐征為女兒取名徐光，蔣渭川為女兒取名蔣節雲，他們何嘗不是愛意滿滿呢？

我覺得三個孩子的爸爸蔣萬安市長，多理解這個極為簡單平易的道理，他就會知道政治該怎麼走，施政該怎麼為了！