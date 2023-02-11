我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

學者示警：勞保破產 比中共攻台更有可能

記者葉冠妤／台北11日電
學者示警，因人口結構因素，繳保費的人愈來愈少，但勞保老年給付的人數卻愈來愈多，勞保改革迫在眉睫。（記者許正宏／攝影）
學者示警，因人口結構因素，繳保費的人愈來愈少，但勞保老年給付的人數卻愈來愈多，勞保改革迫在眉睫。（記者許正宏／攝影）

據最新勞保精算報告指出，勞保基金用罄大限為2028年。中華和平發展智庫昨召開「勞保基金破產危機」記者會，指老年給付續發人數滾雪式增加，加速勞保財務破口，再加上基金投資收益由盈轉虧，勞保年金百分之百會破產，另一名學者更說「勞保破產，比中共攻台更有可能發生。」

對此，勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，也將持續蒐集各界意見、尋求共識。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁指出，因人口結構因素，領勞保老年給付的退休人口每年約新增17、18萬人，續發人數滾雪球式增加，預估今年底，勞保老年給付領取人數將破200萬人，繳保費的人愈來愈少，給付卻大幅增加，成為拖垮勞保破產的元凶。

郝充仁說，勞保這幾年靠投資收益勉強撐起勞保帳面數字，讓財務問題隱而不發，但如今股票市場成了豬隊友，讓勞保基金投資收益下墜，勞保財務的慢性病拖至今日，恐產生巨大災難。

他更直言，勞保年金是百分之百會破產，政府負最終支付責任，須每年承擔2、3千億元，占中央財政預算的一成，屆時不單是勞保問題，更是政府財政問題，政府應及早正視，預備一大筆準備金因應，而勞保年改勢必調整給付金額。

台大國際企業學系副教授盧信昌也表示，勞動基金投資不利，民眾對政府操作基金績效的不信任，恐讓勞保破產的喪鐘提前敲響，「勞保破產，比中共攻台更有可能發生。」

勞保改革已迫在眉睫，郝充仁認為，應借鏡瑞典年金改革經驗，在今年成立由朝野主要政黨、專家學者組成的年金工作小組，後續再成立類似瑞典的國家社會保險局、建立社會年金的財務預警機制等，才能及時因應人口結構對社會年金的衝擊。

勞動部表示，勞保財務問題，主要是因我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致，非投資績效好壞所造成。為協助穩定基金流量，政府自109年起，已連續四年撥補勞保基金，今年更將撥補金額提高至450億元，累計達1170億元，也規畫疫後特別條例額外挹注，未來仍會持續撥補，確保勞保制度穩健運作。

破產 投資 保險

上一則

中研院60萬筆基因資料恐外洩 立委憂商業技轉瑕疵

下一則

台灣美光爆無預警裁員 10分鐘辭退「開完會瞬間失業」

延伸閱讀

領健保補助 收入卻高過預期 如何處理

領健保補助 收入卻高過預期 如何處理
牛刀小試 展示攻台後果

牛刀小試 展示攻台後果
中國教授發文鼓吹攻台 留言區不同調：你兒孫先上

中國教授發文鼓吹攻台 留言區不同調：你兒孫先上
聰明人生早安排　把握時機擁有足夠的退休養老金

聰明人生早安排　把握時機擁有足夠的退休養老金

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺