想讓撞球進洞 只要靠計算…自學生獲科學大獎

台北市高中自學生邱達夫。（記者董俞佳／攝影）

台北市自學生邱達夫小五開始對數學感興趣，他的研究《彈跳光點之無限反射曲線存在性研究》模擬撞球動態系統，利用反射曲線的角度性質，提出一個滿足無限彈跳的充分條件，想要讓撞球進洞，只要靠計算就行。成果獲2023台灣國際科學展覽會最高榮譽「青少年科學獎」，且評審認為有發展空間，可延伸到軍事研究。

台灣國際科學展覽會由台灣科學教育 館舉辦，今年包含台灣在內，共有美、日、韓等21個國家及地區284位學生、170件作品參賽，台灣60件、國外18件作品獲獎，並選出24件作品、35位學生代表台灣到美國、突尼西亞等地參加科學競賽。

邱達夫從小一開始自學至今，目前已透過特殊選才管道，考上清大數學系。邱達夫說，小五看了數學專書後，開始對數學充滿興趣，此次得獎題目，是他13歲時想到，後來不斷思考與改進，才做出的研究成果。

評審認為，邱達夫作品取材新穎，討論與證明樸實但嚴謹，也得到相當漂亮的結果，且後續還有延伸發展空間，未來可應用到軍事領域，例如隱形飛機研究。

土耳其大地震 引發國際救援，土耳其學生Rumeysa Cicek此次也在科學展覽會中獲得個人獎。她與指導老師Cansu Ilke Kuru周日抵台，未料隔日即獲知地震消息，所幸他們的所在地未受太大影響。Cansu Ilke Kuru說，土耳其學校有地震災防教育，只是這次地震太大、措手不及，帶來嚴重的災害，感謝台人的關注與協助。