瓦礫中露出小腿...柱下挖19小時 台搜救隊救出土國受困女

台灣搜救隊耗費20小時救出受困女子。（圖：消防署提供）

土耳其強震迄今超過2萬多人死亡，台灣搜救隊與土耳其救援隊趕赴重災區阿德亞曼P3區進行搜救，9日發現一名被壓在倒塌水泥柱下、還有生命跡象的35歲女性受困傷者，搜救隊花費19小時37分成功救出該女子送醫，女子家屬在救災現場擁抱台灣搜救隊員，欣喜表達感謝之意。

獲救女子父親在旁苦候十多個小時，見到女兒被救出，激動落淚，也感激台灣搜救隊員的努力，一一握手擁抱致謝。巧合的是，當天和台灣搜救隊一同合力救出受困女子的土耳其當地搜救隊，就是23年前九二一震災時，曾經赴台協助救災的AKUT搜救隊。

台灣搜救隊耗費20小時救出受困女子，獲救女子的父親和台灣搜救人員握手致謝。（圖：消防署提供）

台灣搜救隊在土耳其當地時間9日下午1點43分，發現一名受困傷者，疑似被倒塌大樓的水泥柱壓住，透過攝影 機及生命探測器搜索，搜救隊員勉強可看見露出一截小腿，確認該位生還者生命跡象穩定，可清楚與搜救隊員對話。