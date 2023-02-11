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孩子父親意外亡…台嬤與陸媳爭孫 憲法法庭不受理

記者王宏舜／台北11日電

9歲男童生父與陸籍生母離婚時，約定男童親權由父方獨任，父親2019年死亡，母親赴台和祖父母爭子，祖父母稱兒子在大陸曾遭家暴，憂心孫子受虐，但爭取撫養權卻一路輸；祖母與男童向大法官聲請裁判憲法審查和暫時處分，大法官以8票對7票，裁定不受理本案。

憲法法庭表示，本件聲請的前提爭執，是祖母與母親間停止親權爭議，台現行法制下，父親無法行使親權時，母親是「唯一親權人」，除非母親有法定停止親權事由，並依法宣告停止，否則祖母沒有主張親權的餘地，也難以用未成年子女最佳利益來考量由誰行使親權。

本案與去年受矚目的「台義案」最大的不同處，即義大利生父與詹姓空姐健在。

男童父親負笈大陸，2014年和陸籍妻子生下男童。祖父母聲稱，婚後兒子多次遭另一半施暴，兩人2016年於大陸法院協議離婚，對方主動放棄小孩親權，孫子在台居住；小孩原固定到對岸與母親會面，2019年兒子意外過世，加上生母再婚、疫情爆發，漸少聯繫。

祖父母向家事法院聲請停止男童母親親權，歷審法院都認為無法證明生母對男童家暴，家事調查官也報告母子互動自然愉悅，認定母親無疏於保護、照顧，或濫用對於子女權利情事，沒有停止親權必要，裁定交付母親帶回大陸。

家暴 大法官 義大利

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