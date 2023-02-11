又是林智堅任內工程…竹市億元足球場 完工4年不能用

新竹市長高虹安10日會勘南寮足球場，發現草皮生長不佳，場地也因坑洞、碎石變得凹凸不平。（圖：竹市府提供）

新竹公共工程再爆問題，前新竹市長林智堅 花費1億元台幣（約331萬美元）的「南寮運動公園」足球 場，2018年完工後使用狀況不佳，至今未辦過正式比賽；市長高虹安昨前往會勘，發現球場雜草叢生，碎石和坑洞肉眼可見，還有滿滿的紅火蟻巢穴，質疑前市府施政效率及宣傳內容。她表示，已要求相關單位釐清球場工程疑慮。

高虹安昨聽取簡報開始繞行球場，除了發現草皮生長不佳，場地生長雜草、碎石和坑洞也難讓人忽略。此外，同行的議員還注意到球門有高低落差，也懷疑土壤級配不合格。

球場管理單位表示，球場目前狀況確實無法舉辦正式比賽，雖然可供小規模的練習，但考量兒童安全，提供對象也多以成人為主。

高虹安表示，南寮足球場狀況與前市府開幕宣傳有相當大的落差，當時前市府找來學童宣傳，指該足球場是一個標準足球場，可供校隊與足球愛好者練習和舉辦比賽，現在看來都不符事實且無法實現。有足球教練反映，竹市足球校隊要找正式比賽練習場地經常要到外縣市，往返相當不便，場地也不易長期租借，她已要求市府相關單位針對足球場工程疑慮進行釐清，並就未來改善與使用規畫進行研議。

關於球場缺失，民眾黨議員李國璋建議球場增設緊急醫療設備，國民黨 議員鍾淑英則建議盡速釐清疑慮。另外，國民黨議員吳旭豐認為應先釐清球場定位，時代力量議員林彥甫則指有其他場地比南寮足球場更適合做球場，市府應該積極規畫。

新竹公共工程出包已不是第一遭，前年新竹市國際展演中心工程下挖基礎時，發現埋藏500公噸廢棄物，還有早前新竹市立棒球場挖出廢土、磚塊與電線，也引發軒然大波。