小三通金泉航線復航 兩岸往返旅客多一新選擇

小三通金泉航線10日復航，不少鄉親搭乘這艘船前往泉州。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通金泉航線 在10日復航，但首航來回僅載送47位旅客，有旅客表示，這條航線開通後，以後他們去南安、石井等地更方便，不用浪費時間再從廈門拉車過去；金門縣政府觀光 處長張瑞心也特別代表陳福海縣長，前往水頭碼頭迎接及歡送金泉復航首批旅客，並致贈金門文創紀念品留念。

時隔近3年，福建泉州至金門的小三通客運航線10日恢復通航，原訂9點20分啟航，但因為起霧等因素，八方輪延誤到9時40分從泉州出發，搭載17名旅客，於10時50分抵達水頭碼頭，另11時10分搭載30名旅客從金門前往泉州。

張瑞心表示，在縣長及各界共同爭取下，台灣行政院於2月4日下午核定常態化方案，自2月7日開始推動，並增加金門至泉州的航線。10日金泉航線首航，代表小三通在復航的過程又往前邁進一步。後續，縣府團隊也持續依循陳縣長的指示，針對旅客搭乘人數、地區醫療量能、兩岸疫情 情況與各方需求做動態式的檢討因應，並爭取金門小三通逐步開放、滾動擴班，讓更多兩岸民眾可以搭乘，也讓小三通航線發揮更大功能。

前議長王再生與前議員王碧珍10日也趕搭金泉航線首航，兩人都表示，這條航線開通後會讓鄉親更方便，像他們比較常跑南安、惠安等地，大幅縮短拉車的時間，他們也強調，希望小三通早日正常化。