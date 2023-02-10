新聞評論／數位部失能 唐鳳還在當吉祥物？

數位發展部長唐鳳。(本報資料照片)

近期連續爆發重大資安 事件，包括全台戶政資料、健保個資，乃至華航客戶及多家汽車租賃業客戶個資，皆遭到外洩，甚至在網路上被整批拿出來兜售。對此，政府卻束手無策。蔡政府一年多前特別修法調整行政院組織，半年前大手筆成立「數位發展部」，由唐鳳出任部長；蔡蘇信誓旦旦要強化國家的資安，如今台灣卻成為不設防的駭客天堂，何其諷刺！

2021年，蔡政府不顧延宕10多年迄未完成的「中央政府組織改造」，先行通過「數位部」的成立，並不惜將升格8年的「科技部」打回「國科會」，為的就是兌現蔡英文2020年就職演說宣示成立數位部的承諾。蔡總統一再強調「資安即國安」，前閣揆蘇貞昌在數位部掛牌前夕也稱，數位部將整合包括資安在內的5大領域，要求務必妥善因應複雜的資安挑戰。當時的宣示鑿鑿，對比如今公、私部門資料系統不斷被駭被盜的事件，顯然政策和組織目標全都落空。

唐鳳7年前入閣後，被形塑成蔡政府「多元、開放、重視年輕人」的樣板；在綠營側翼的刻意吹捧下，更高度被膨脹。當初負責起草《數位部組織法》被認為可能接掌部長的數位政委郭耀煌，因蔡英文屬意唐鳳出任，黯然請辭返回學界，唐鳳集府院三千寵愛於一身，數位部若挾高姿態積極為資安把關也就罷了，但半年來，台灣電話詐騙、手機釣魚簡訊愈發猖獗，數位部唯一讓外界留下印象的「作為」，是成立「麵線外送平台」，當成唐鳳的秀場，惹來朝野立委齊聲痛罵。唐鳳本人更是不務正業，除熱中參與各種國際視訊會議蹭聲量，出訪立陶宛時還誇稱台灣將協助烏克蘭進行「數位重建」，並簽署數位韌性合作意向書。當她夸言要協助他國建立數位環境時，台灣人民的個資卻完全裸露在雲端，被盜被騙；請問，唐鳳還記得數位部成立的初衷嗎？

在數位部官網首頁，核心業務明載著「打造堅韌安全之智慧國家」，更設有資通安全署。但近日個資外洩 事件頻傳，數位部政次李懷仁卻說，已針對主管的電商業者要求重視資安並改善。但如果問題都在業者身上，我們要數位部幹嘛？打官腔和卸責嗎？數位部的主要功能，不正是協助政府和私部門強化資安系統，並積極找出駭客及詐騙業者的操作模式，以阻擋其不法攻擊嗎？難道說，數位部連資安工作也要外包？

日前，多位綠營立委為全民個資一再外洩之事舉行記者會，疾呼政府盡快成立「個資專責保護機關」。言下之意，數位部竟非我們的「資安國家隊」，而龐大的政府團隊竟無人專責管理維護資安。依這些綠委的邏輯，如果一個新部會「不做事」或「不會做事」，解決之道，就是再成立一個新部會嗎？

數位部的成效不彰及定位錯亂，凸顯蔡政府把政府組織改造當成兒戲，成立數位部只是「因人設事」，根本沒有周全的改造構思。蔡政府動輒自稱「資訊大國」，它豢養的網軍夙夜匪懈出動；如今數位部敲鑼打鼓成立，卻連商業駭客及詐騙集團 都擋不住，只落得笑話一場。(轉載自聯合報社論)