個資頻外洩 政院擬成立獨立監督機制 法界認不相關

數位發展部部長唐鳳。(本報資料照片)

近來民眾個資外洩 頻傳，行政院發言人陳宗彥昨表示，院長陳建仁已指示延續資安 處理平台，並加速研議成立獨立監督機制，資安會報會視情況把個資保護議題納入討論。資安專家則指出，個資獨立監督機制與資安處理平台是兩個不同的概念，獨立監督機制能否解決資安破口仍不明確，擁有龐大資源的數位部是否發揮功能更受關注。

近期包括政府戶政、健保 資料外洩，民間企業也接連發生iRent、華航等客戶個資外洩事件，資安議題引發關注；陳宗彥表示，副院長鄭文燦已召集相關政委跟部會討論，研議短中長期作為。首先繼續維持行政院國家資通安全會報和行政機關落實個人資料保護執行聯繫會議，資安會報會視情況把個資保護議題納入討論。

陳宗彥指出，個資外洩若涉及刑案，可洽刑事局、調查局協助，各部會要配合修正安全維護計畫。短期措施部分，要求各機關跟主管相關目的事業，若發生重大事件，應該立即通報，並由行政檢查小組偕同數位部、國家資通安全研究所，3日內進行行政檢查，10日內完成檢查報告，2周內要提報到政委主持的資安會議報告。

陳宗彥說，因憲法法庭已有所宣判，院長指示加速研議成立獨立監督機制。

法界人士則指出，大法官去年8月在健保資料庫的憲法裁判案中明確指出，個資法及其他相關法律規定，均欠缺個資保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權保障不足，有違憲之虞。相關機關應自判決宣示日3年內，制定相關法制，健全隱私權保障。但建立個資保護獨立監督機制與防堵資安破口，根本是兩件事。