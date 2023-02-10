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春節+通膨 1月CPI再飆破3% 菜貴近3成 餐飲紛漲價

記者陳素玲、林海／台北10日電
今年1月CPI年增率飆破3%，是自去年7月以來又見3字頭，不僅外食費、房租上漲，蔬菜類上漲近3成，去一趟市場買菜更傷荷包。(記者許正宏／攝影)
今年1月CPI年增率飆破3%，是自去年7月以來又見3字頭，不僅外食費、房租上漲，蔬菜類上漲近3成，去一趟市場買菜更傷荷包。(記者許正宏／攝影)

行政院主計總處昨發布今年1月消費者物價指數（CPI）年增率3.04%，再次飆破3%，是自去年7月以來再見3字頭。主計總處說，今年春節落在1月，與去年在2月不同，春節採購需求及旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等加價時程比去年早，且蔬菜類上漲28.25%，推升1月CPI年增率。

官員也坦言，就算排除春節效應，1月CPI年增率約2.78%，仍處相對偏高水準，通膨壓力還在。值得注意的是，1月房租年增率飆上2.44%，創1996年6月、26年半新高。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說，主因是房東考慮出租成本負擔，例如住宅維修費漲幅也創1996年以來新高，或房東因為通膨生活開銷增加，去年陸續調高房租，房租月增率去年4月起都超過0.2個百分點。

而餐飲業者因頂不住成本壓力，紛紛調漲價格，助長通膨升溫。去年底速食業者麥當勞宣布部分商品漲價，鼎泰豐的小籠包、炒飯與雞湯也漲價，全家、萊爾富的茶葉蛋價格10元(台幣，約0.33美元)漲到13元；今年漲價趨勢未減緩，鬍鬚張、路易莎、迷客夏等接連漲價，八方雲集昨也跟進宣布水餃、鍋貼漲5%。

曹志弘說，外食費去年起就陸續增加，原本月增率有縮小，但1月月增率又擴大為0.48%，可能有些廠商原本不想漲，現在考慮成本上升太多，陸續還是漲。

至於1月CPI上揚，與蔬菜漲幅28.25%，創17個月新高有關，加上今年春節連假較去年提前，採購需求及部分服務費（如旅遊團費、旅館住宿費及計程車資等）加價時程提早。

曹志弘說，去年3月起CPI年增率逾3%後，至今還是相對偏高，但未再攀升，按往年慣例，春節因素會將1月及2月CPI一起看，如果平均值約2.7%，與去年12月相當；3月後因去年基期高，3月可望明顯下降。

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