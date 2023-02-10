熬過812天…台灣口罩令鬆綁 2月20日起室內可不用戴

2月20日起室內口罩令鬆綁，僅剩醫療照護、公共運輸等2大類指定場所強制配戴口罩；校園室內口罩鬆綁3月6日才上路。(記者林伯東／攝影)

室內口罩 令2月20日起鬆綁，維持812天的室內強制全面戴口罩規定，將走入歷史。不過，醫療照護及公共運輸等2大類指定場所需「強制佩戴」，其餘場所採「建議」或「自主」佩戴。校園室內口罩令因開學前後皆有連假，憂增加染疫機率，校園室內口罩解禁 延至3月6日上路。

室內口罩令鬆綁後，指揮中心下階段擬朝「口罩全面解禁」及「確診免隔離」開放，目標5月，新冠肺炎傳染病等級降為第4類、指揮中心解編。不過，昨未針對下階段可能施行的時間多做說明。

20日起，室內口罩佩戴方式採3強度管制，「應戴」、「建議」和「自主」佩戴。強制佩戴場域為醫療照護、公共運輸等兩大類的指定場所，醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、兒少服務等；公共運輸及特殊運具像是雙鐵、捷運、客運等車廂、船舶和航空器等運輸工具及場站。

強制要求佩戴的2大類指定場所，如果有需要飲食、拍照或是不適合戴口罩的檢查、治療或是活動，可以不戴口罩。

建議要佩戴口罩有4大情境，有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫力低下者、人潮擁擠無法保持距離或通風不良處、與脆弱族群密切接觸時。其餘則依照個人判斷是否戴口罩。

各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，則是在室內口罩令鬆綁後兩周才上路。

指揮中心指揮官王必勝以及行政院首席防疫顧問張上淳相繼拋出下階段開放方向，口罩朝「全面解禁」再鬆綁、確診者不再隔離，同時採「分眾防疫」方向思考。只是指揮中心發言人莊人祥對口罩全面解禁直言「不太可能」，醫療院所口罩令難全面解禁，恐朝建議或自主佩戴，方向還在討論，下周報告指揮中心未來工作重點。

莊人祥表示，口罩全面解禁「不太可能」，主要是醫療院所難以全部都不戴，剩餘採強制佩戴的2大類指定場所，未來比較可能改成「建議」或「自主」佩戴，仍在討論中。

王必勝先前曾提及，口罩全面鬆綁等於是疫情走向流感化，此時就是新冠肺炎從第五類傳染病降級至第4類，也是指揮中心解編的時刻，有機會在今年5月實踐。

台大公衛學院教授陳秀熙建議，群體免疫超過7成，新冠肺炎的傳染病等級就該降至第4類。莊人祥說，5月是努力的方向，至於下一階段的口罩解禁是否就在5月，他強調「尚未討論」。

未來分眾防疫將以脆弱族群為主。據統計，65至74歲第3劑覆蓋率為81.6%、75歲以上為70.8%。指揮中心2月起，將巡迴各縣市，盼強化50歲以上疫苗 施打率，特別是65至74歲第3劑覆蓋率希望破9成、75歲以上達8成。

莊人祥表示，75歲以上疫苗施打加自然感染，群體免疫約為8成6，但後續會隨時間下降，呼籲符合資格者打疫苗，依近期數據，半年內打過至少1劑追加劑者，確診機率明顯較低。