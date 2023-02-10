監守自盜包養酒店妹 台銀襄理判刑小三免還千萬

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓前襄理監守自盜，A走9名客戶8400餘萬元，誇張的是，這些不法所得幾乎全用在包養酒店妹身上，張男去年捲款逃亡後被查緝到案，並於偵查期間坦承犯行，新北地院昨天依違反銀行法特別背信等罪，判處張男應執行刑8年6月徒刑。

另外，在不法所得沒收並追徵部分，年僅20歲的邱姓酒店妹，與張男簽定包養契約，由邱女提供性服務，換取張男每月20萬元包養，包養4年金額高達近千萬元；不過法院認定，這是邱女的「勞務所得」，不應沒收，僅沒收邱女獲贈的40萬元無償生日紅包。

至於張男支付給黃姓前妻的355萬元，還有另名呂姓酒店妹獲取的237萬元與7個名牌包、各式精品等，法院認定非「勞務所得」，均予以沒收。

2012年張男因積欠信貸，先盜領謝姓客戶300餘萬元存款，並將錢償還給客戶，但張男從此養大胃口，陸續詐騙 多名客戶，前年7月他因支付呂女、邱女龐大生活費，以及楊姓客戶假基金配息，導致資金壓力大，決定鋌而走險。

檢方調查，張男趁擔任銀行櫃檯人員機會，經手客戶申請網路銀行權限，開通1名林姓客戶網路銀行，將林姓客戶1500萬元定存解約，再匯到自己的戶頭；張男擔心東窗事發，去年無故曠職並逃亡，台銀清查才知張男監守自盜，詐騙客戶多達9名，金額高達8447萬元。

合議庭考量張男身為銀行職員，卻不思以正道賺錢，反而掏空鉅款，造成銀行與客戶財產侵害甚鉅，且犯罪所得龐大，迄今尚未全數返還，依檢方起訴證據調查後，依違反銀行法特別背信等12罪判處8年6月徒刑。