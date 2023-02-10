我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

監守自盜包養酒店妹 台銀襄理判刑小三免還千萬

記者柯毓庭／新北10日電

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓前襄理監守自盜，A走9名客戶8400餘萬元，誇張的是，這些不法所得幾乎全用在包養酒店妹身上，張男去年捲款逃亡後被查緝到案，並於偵查期間坦承犯行，新北地院昨天依違反銀行法特別背信等罪，判處張男應執行刑8年6月徒刑。

另外，在不法所得沒收並追徵部分，年僅20歲的邱姓酒店妹，與張男簽定包養契約，由邱女提供性服務，換取張男每月20萬元包養，包養4年金額高達近千萬元；不過法院認定，這是邱女的「勞務所得」，不應沒收，僅沒收邱女獲贈的40萬元無償生日紅包。

至於張男支付給黃姓前妻的355萬元，還有另名呂姓酒店妹獲取的237萬元與7個名牌包、各式精品等，法院認定非「勞務所得」，均予以沒收。

2012年張男因積欠信貸，先盜領謝姓客戶300餘萬元存款，並將錢償還給客戶，但張男從此養大胃口，陸續詐騙多名客戶，前年7月他因支付呂女、邱女龐大生活費，以及楊姓客戶假基金配息，導致資金壓力大，決定鋌而走險。

檢方調查，張男趁擔任銀行櫃檯人員機會，經手客戶申請網路銀行權限，開通1名林姓客戶網路銀行，將林姓客戶1500萬元定存解約，再匯到自己的戶頭；張男擔心東窗事發，去年無故曠職並逃亡，台銀清查才知張男監守自盜，詐騙客戶多達9名，金額高達8447萬元。

合議庭考量張男身為銀行職員，卻不思以正道賺錢，反而掏空鉅款，造成銀行與客戶財產侵害甚鉅，且犯罪所得龐大，迄今尚未全數返還，依檢方起訴證據調查後，依違反銀行法特別背信等12罪判處8年6月徒刑。

詐騙

上一則

冷眼集╱疊床架屋解資安困境 又「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

下一則

口罩鬆綁但學校自主加嚴 教團憂師生衝突

延伸閱讀

亡夫曾贈小三100萬被指合法? 妻要求返還 法院判了

亡夫曾贈小三100萬被指合法? 妻要求返還 法院判了
夫妻之間

夫妻之間
被譏愛吃「銀行界劉德華」香腸 小三提告 元配判賠

被譏愛吃「銀行界劉德華」香腸 小三提告 元配判賠
肚痛上旅館？人夫15天內2度約小三開房 判賠妻20萬

肚痛上旅館？人夫15天內2度約小三開房 判賠妻20萬

熱門新聞

星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師離世，享耆壽97歲。本報系資料照

星雲大師回佛光山圓寂 不願影響社會資源 醫療長年自費

2023-02-05 12:13
一張僧人在加油站加油的照片引發關注。(取自Andy老爹@臉書)

穿僧衣替名車加油 網驚呼「要入佛門先踩油門」

2023-02-06 16:41

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位