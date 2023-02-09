籠拍、巢拍 臥底2年 揭逼鳥擺拍殘酷牟利

巢拍業者「台灣の鳥巢」line群組對話顯示，業者干擾八色鳥巢，造成親鳥棄巢，幼鳥難以存活。(圖：動物社會研究會提供)

鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」等事件層出不窮，動保團體為此「臥底調查」兩年，昨出面揭發桃園、新竹、台中、南投等6處非法拍攝場所，怒批不肖人士假生態保育之名，卻對鳥類生態造成嚴重傷害，呼籲檢調徹查，也希望農委會結合防檢局、林務局、動保科組成專案小組，落實執法，不要助長不當生態拍攝的歪風。

根據動保團體調查，全台6大籠拍、誘拍、巢拍的場所地點，包括桃園龍潭的「桃園雞場」、新竹北埔的「新竹墨瑞鱈翠鳥學苑」、新竹北埔「翠鳥園藝」、台中外埔的「台中大甲飛羽」、南投魚池的「南投福田生態園區」，以及常常改變拍攝地點的「南投阿銘」。

動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，業者在群組裡不定期公布各種「拍攝」，招攬顧客，例如有業者主打「翡翠愛愛版」（指讓爪哇翡翠、白領翡翠兩個不同物種在籠內交配），還標榜1天交配6次，又或是提供多種保育猛禽拍攝，讓有意拍攝者私下預約，每次拍照收費500元(台幣，下同，約16.6美元)到8000元不等，估計1年獲利百萬元。

陳玉敏也提到，在調查期間，曾看到有短耳鴞明明翅膀受傷了，但仍被人擺拍，拍攝展翅的模樣，還有的是整個鳥巢被盜獵到棚內讓人拍攝，親鳥嚇到不敢育雛，最後整巢雛鳥餓死，也有魚鷹綁著釣魚 線做展翅動作擺弄姿勢。

陳玉敏表示，5、6年來行政部門不是沒有查，但多說沒有查到保育類動物，不過動保團體在潛伏過程中，列出22種台灣沒有的鳥類詢問主管機關，如爪哇翡翠、銅藍鶲等，發現這些鳥類都沒有任何輸出入紀錄，質疑業者可能涉及盜獵甚至違法走私，將把這些證據交給檢調，也呼籲各大攝影 學會舉辦的攝影比賽，若沒有審查把關機制，都是這種行動的共犯。