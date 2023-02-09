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婦逼讓博愛座 學生崩潰下跪 拜託「不要再吵了」

記者周湘芸／台北9日電
學生於車廂內向婦人下跪。(取材自臉書「爆料公社公開版」)
學生於車廂內向婦人下跪。(取材自臉書「爆料公社公開版」)

台鐵列車日前發生婦人強迫學生讓博愛座，在學生讓座之後仍持續碎念，最後學生還下跪拜託「不要再吵了」，畫面曝光後引發關注。台鐵局今表示，台鐵列車座位設置優先席(博愛座)，有需要者都可使用。

有網友近日於臉書「爆料公社公開版」PO出影片指出，台鐵內壢站5日晚間發生婦人強迫學生讓座事件；當天一群國高中生從台北上車，疑因2天比賽睡不到10小時，其中一名學生坐在博愛座補眠，一名婦人上車看到學生坐在博愛座，就要求對方讓座，還口出惡言說學生沒家教。

不料學生讓座後，婦人仍持續碎念，最後讓座學生直接跪下求婦人不要再碎唸，並表示他們真的很想睡覺。有乘客看到這場景出面聲援學生，但該名婦人仍不停歇。影片PO出後引發網友關注，更批評「博愛座不是健康老人的專利，每個人都有需求。」

從曝光的影片中可見，當時已有台鐵工作人員前來協調，不過身穿黑衣的男學生依舊相當崩潰，甚至直接向阿嬤「下跪道歉」，嘴裡還念到：「我真的很想睡！可以不要再吵了嗎？」；另一名疑似同行的友人也稱：「我們連站著也要被她（老婦人）罵」，現場一度場面混亂。

貼文曝光後引發熱議，大批網友炸裂，直言「不是所有老人都值得尊重，為老不尊」「誰家的奶奶這麼丟臉」、「又是一個打著道德旗幟綁架的下流老人」；另外也有人表示應該要「取消博愛座」，「請政府好好宣導 不管是公車、捷運還是台鐵，博愛座不是老人的專屬權利」。

台鐵 臉書 捷運

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