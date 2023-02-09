新聞評論／徇私、咆哮…蔡政府養大厚顏官員

蔡英文總統任內7年，台灣政治文化江河日下。(本報資料照片)

接連兩天，爆發官員違紀、摸魚和咆哮事件，引起社會議論。其一，國安會秘書處長王涵江春節攜眷出國旅遊，在核准出境日前夕即欲搭機離境，並在機場 向移民 署官員拍桌咆哮，最後被境管人員「禮遇」放行。其二，是國家運輸安全調查委員會主委楊宏智在上班期間屢屢溜班，帶妻子搭公務車訪友、泡湯，遭新揆陳建仁下令調查。

乍看之下，這兩起事件情節似乎都不是極嚴重的違紀亂法，不致動搖國本。但執政黨方才遭逢慘敗，新閣剛剛組成，蔡政府官員卻毫無謹慎、收心之意，依舊大剌剌在自己的職務上苟且徇私，濫用特權，甚至以個人官威逼迫其他基層官員。行徑之囂張，讓人側目。

先談王涵江咆哮機場的行徑。他因身為國安高層人員，職務上接觸許多國家機密，除出境受到管制，也要做忠貞儀測。王涵江申請在1月22日出境，但他堅持在21日深夜即登機，境管機制當然顯示不准。這點，他身為國安會主管，難道不知道攸關國安的出入境管制應該保持嚴謹與嚴密？但王涵江卻自恃其官威，在機場拍桌怒罵移民署官員，他除暴露自己的官僚嘴臉，也等於把國安體制踩在腳下。

無獨有偶，春節期間發生另一起國安會諮詢委員出境旅遊未依規定申請的事件，被擋了下來。主角是同為國安諮詢委員的陳明祺、陶儀芬夫婦，由於陶儀芬不知自己身分遭到管制，未事先申請出境，在被查驗人員攔下後，只好悻悻然放棄出國。兩相比較，王涵江的咆哮則明顯無理而囂張。但令人不解的是，陶儀芬2017年即出任國安諮委，時間還早了陳明祺3年，她竟不知自己的身分受到管制。由此可見，國安會的體制與專業之疏鬆，已到了令人難以想像的地步。難道國安會只一味下令管制人民，卻不知道自己的義務和限制？

再談運安會主委楊宏智的蹺班及公私不分問題。蔡政府2019年成立「運安會」，將原來的「飛安調查委員會」的編制擴大，擴及重大鐵公路交通的事故；其目的，就是為了追求運輸事故真相的公正、客觀和專業。楊宏智身為首任運安會主委，竟不顧其「獨立機構」公正地位之重要，不僅用公務車接送妻子同遊，在上班時間訪友泡湯宴飲，把這個職位當成「爽缺」，兀自逍遙。這麼一個不在乎公私分際的人，能公正客觀地領導運安會嗎？

在蘇內閣時代，蘇貞昌憑著自己的霸氣威武主導一切，許多跨部會業務常遭冷淡，他對官箴的要求也到了視而不見的地步。最明顯的例子是，原能會前主委謝曉星任內性騷擾 女性部屬，物色秘書如「選妃」；蘇貞昌在閣揆任內對此卻置之不理，直到下台前夕才將他拔官。此外，蘇內閣政務官如陳時中、薛瑞元、陳吉仲都是狡猾善辯、氣焰滔天的能手，仗著蘇貞昌、蔡英文的寵溺橫行睥睨官場。再如，以王必勝婚外生子之醜聞，竟還獲升官，且態度高傲。這樣的用人哲學，無一不在挑釁民眾的道德觀與價值觀，也不啻在鼓勵所有政府官員踰越官箴、蠻橫為上。也因此，有咆哮機場的王涵江，有蹺班出遊的楊宏智，何足為奇？

蔡總統任內7年，對國家最大的傷害之一，就是因自己的偏袒及感情用事，搞得台灣政治文化江河日下，官箴連壁紙都還不如。這7年，狡辯才是王道，囂張才受賞識，厚顏方能長久。敗類官員就是這樣養成的。(轉載自聯合報社論)