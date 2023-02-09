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台灣搜救犬吠叫 救出土耳其受困女子

台灣新聞組／台北9日電
台灣搜救犬，協助救援行動功不可沒。（取材自臉書）
台灣搜救犬，協助救援行動功不可沒。（取材自臉書）

土耳其與敘利亞北部邊境交界6日發生規模7.8強震，各國馳援，台灣團隊帶著必要的設備與搜救犬，在阿德亞曼（Adiyaman）開始展開搜救行動，第一梯次救難隊在搜救犬協助下，已在廢墟下成功救出一名女性受困者。

台北市搜救隊9日清晨在臉書傳來好消息，搜救犬8日執行搜索任務時，突然傳來響亮的吠叫聲，燃起全體搜救人員的希望！8日下午3點40分，搜救隊從倒塌建築物的瓦礫堆中，聽到微弱的呼救聲，趕緊著手救援。

搜救隊發現是名受困女子，並與隨隊醫師立刻展開救援作業。惟因女子肢體遭嚴重緊壓、現場作業空間狹小且受困狀況複雜，搜救人員以破壞器材協助女子脫困，耗時5小時救出女子，但該女脫困時一度失去生命徵象，經急救後幸恢復生命徵象，並在當地時間晚間9點20分送往阿德亞曼培訓及研究醫院（Adiyaman eğitim ve araştirma hastanesi）接受治療。

此外，台灣搜救隊第一梯搜救犬是坐在貨艙的運輸籠出發，一共在運輸籠困了22小時，有獸醫發文呼籲政府應善待無名英雄，引發民眾關注，後續第二梯次的搜救犬也改坐商務艙出發。

「關心羚 獸醫師」直言，搜救犬是相當重要的搜救隊員，不應該用航空公司的規定來作為理由，如果第1批會讓搜救犬隊員沒有位置，那高層就應該緩緩，呼籲「搜救犬不是毛孩而已，而是我們的搜救隊隊員」、「請把牠們當作人看待」。

貼文曝光後，很快就引來許多網友關注，隨後第2梯次出發的搜救犬也改坐商務艙。網友直言，「感謝關醫師發揮影響力及專業來替任務犬英雄們發聲！牠們理應得到更尊重的對待及更完善的福祉」。

台灣首批搜救隊帶搜救犬協助土耳其救援任務，搜救犬是坐在貨艙的運輸籠出發。(中央社...
台灣首批搜救隊帶搜救犬協助土耳其救援任務，搜救犬是坐在貨艙的運輸籠出發。(中央社)
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台北市搜救隊耗費5小時救出1名受困女子。(圖：台北市消防局提供)

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