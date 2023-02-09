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社會基層悲劇 家被斷水電瓦斯 夫妻雙死

台灣新聞組／台北9日電
新北市發生夫妻陳屍家中的悲劇。圖為新北市警察局。(本報資料照片)
新北市發生夫妻陳屍家中的悲劇。圖為新北市警察局。(本報資料照片)

新北市土城區延和路內一處民宅，昨晚發生一對5旬夫妻陳屍家中的悲劇，且家中還被斷水斷電斷瓦斯，死亡原因疑因開計程車的丈夫因疫情頓失生計。土城警分局表示目前屍體已經移至板橋殯儀館等待檢察官相驗，議員林銘仁要求社會局針對家庭弱勢或經濟收入不佳的家庭，應積極協助關懷，避免新北市如此憾事。

知情人士指出，發現夫妻死亡時，丈夫躺在床上、妻子則趴在床邊面部朝下，據悉丈夫過往開計程車維生，但因疫情關係生意大幅下滑，車輛停在停車格因未繳停車費半個月前被拖走。由於夫妻過年沒有回南部團圓，女兒也才剛出社會賺錢，認為丈夫死後可能太太不想成為經濟負擔因此一同離世，但實際死因仍須檢察官相驗才能得知。

知情人士抱怨，該戶水、電、瓦斯通通被斷掉，很明顯家中出現問題，但也沒有機制通報相關單位或區公所前去了解該戶狀況。一開始雖懷疑夫妻可能確診導致死亡，但分局初步檢驗呈現陰性。

新北市土城警分局對此表示，目前屍體已經移至板橋殯儀館，下午等待檢察官相驗，死亡原因尚須等待驗屍結果。新北市社會局則表示，死者未具福利身份、非精神列管個案。

新北市議員林銘仁對此表示，社會局應針對家庭弱勢或經濟收入不佳的家庭積極協助關懷，避免新北市如此憾事。

檢察官 疫情 福利

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