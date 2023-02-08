曾入選台灣百大伴手禮 宜蘭老店鳳鳴蘇澳羊羹熄燈

曾入選台灣百大伴手禮的宜蘭縣鳳鳴蘇澳羊羹，以當地特有的碳酸鈣冷泉製作，吃起來較Q，早年頗具人氣，百年老店日前結束營業。（讀者提供）中央社

曾入選台灣百大伴手禮的宜蘭縣鳳鳴蘇澳羊羹承傳130年後，第3代掌門人翁瑞毅因健康因素，加上第4代想另謀發展，百年老店日前熄燈結束營業，外界惋惜。

鳳鳴蘇澳羊羹店家位在蘇澳鎮中山路1段鬧區，以當地特有的碳酸鈣冷泉製作，吃起來較Q，早年頗具人氣。北迴鐵路尚未通車前，有些前往花蓮的旅客，先坐火車到蘇澳過夜，購買羊羹當伴手禮，隔天再搭金馬號客運沿著蘇花公路南下，至今仍為眾人津津樂道。

追溯這家店的起源，第一代是日本 人中村貞一，民國前18年開店創業；第二代是翁鳳鳴從中村貞一手中學習手藝後，創立「鳳鳴蘇澳羊羹」；翁鳳鳴再傳給兒子翁瑞毅。

年近80歲的翁瑞毅今天說，年輕時在台北有穩定的工作，但身為家中長子，不捨父親的老字號消失，50多年前辭掉工作返鄉接捧。

此外，他還到日本學習真空包裝技術，把原本用玻璃紙包裝的羊羹，改成真空包裝，延長食用期限。經不斷開發，羊羹共有紅豆、烏龍茶、巧克力、金柑與清茶共5種口味。