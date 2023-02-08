平溪天燈節閉門會 侯友宜邀北台首長同台

新北市長侯友宜邀北台首長閉門會。(本報資料照片)

新北市長侯友宜 雖未表態參選總統，但規畫在11日平溪天燈節邀請北基桃四首長同台開閉門會，展現北台灣藍營團結氣勢。外界認為，藉北北基桃4市長會議，可對外表達北台地區藍營團結氣勢，有助侯邁向2024大位，突破目前黨內是否辦初選提名的困境。

新北市府文化局長龔雅雯透露，天燈節活動前，4市長將在平溪國中圖書館召開平台會議，討論合作議題。據了解，預計討論環狀線經營權轉移、1200月票實施方式和汐東線規畫等。

但國民黨 前中常委、新北市議員林金結說，侯真要選總統，應和新北議長蔣根煌及議員共同宣布，不宜太草率，起手式應等黨中央決定初選機制。

國民黨主席朱立倫昨到台東縣黨部新春團拜，見證百餘名青年入黨。媒體詢問，日前雲林縣議長沈宗隆挺朱批侯，是否黨中央規畫？朱馬上說「怎麼可能嘛」，他的立場是無私無我、團結國民黨，侯是國民黨最強的母雞、最好的新北市長。

前副總統連戰昨舉行新書「連戰回憶錄」發表會，立法院前院長王金平 被問到侯友宜若參選總統，在南部是否有票。王金平表示，票一定有，「是多是少問題」。媒體追問，票會多嗎？王表示，這他沒調查，不知道。