我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

平溪天燈節閉門會 侯友宜邀北台首長同台

台灣新聞組／台北8日電
新北市長侯友宜邀北台首長閉門會。(本報資料照片)
新北市長侯友宜邀北台首長閉門會。(本報資料照片)

新北市長侯友宜雖未表態參選總統，但規畫在11日平溪天燈節邀請北基桃四首長同台開閉門會，展現北台灣藍營團結氣勢。外界認為，藉北北基桃4市長會議，可對外表達北台地區藍營團結氣勢，有助侯邁向2024大位，突破目前黨內是否辦初選提名的困境。

新北市府文化局長龔雅雯透露，天燈節活動前，4市長將在平溪國中圖書館召開平台會議，討論合作議題。據了解，預計討論環狀線經營權轉移、1200月票實施方式和汐東線規畫等。

國民黨前中常委、新北市議員林金結說，侯真要選總統，應和新北議長蔣根煌及議員共同宣布，不宜太草率，起手式應等黨中央決定初選機制。

國民黨主席朱立倫昨到台東縣黨部新春團拜，見證百餘名青年入黨。媒體詢問，日前雲林縣議長沈宗隆挺朱批侯，是否黨中央規畫？朱馬上說「怎麼可能嘛」，他的立場是無私無我、團結國民黨，侯是國民黨最強的母雞、最好的新北市長。

前副總統連戰昨舉行新書「連戰回憶錄」發表會，立法院前院長王金平被問到侯友宜若參選總統，在南部是否有票。王金平表示，票一定有，「是多是少問題」。媒體追問，票會多嗎？王表示，這他沒調查，不知道。

國民黨 侯友宜 王金平

上一則

2女鬧分手縱火 3歲女童葬火窟

下一則

改善兩岸已盡心力 連戰：盼子孫不再受戰火波及

延伸閱讀

扁：柯文哲參選總統 未必對民進黨有利

扁：柯文哲參選總統 未必對民進黨有利
傳藍委連署挺侯友宜選總統 新北議長：該出來負責任

傳藍委連署挺侯友宜選總統 新北議長：該出來負責任
郭台銘、侯友宜都不當副手 搭檔機率低

郭台銘、侯友宜都不當副手 搭檔機率低
林右昌邀蔣萬安視察大巨蛋 將盡速訪侯友宜

林右昌邀蔣萬安視察大巨蛋 將盡速訪侯友宜

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑