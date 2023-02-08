改善兩岸已盡心力 連戰：盼子孫不再受戰火波及

前副總統連戰（左五）7日舉行回憶錄發表會，家人到場力挺。(記者蘇健忠／攝影)

前副總統連戰昨天表示，他在公門服務超過四分之一個世紀，在維護中華民國立場、建設台灣進入開發國家之林，以及改善兩岸關係上，已盡了心力，無愧國家民族；願天佑中華民國及深愛的家園台灣，更盼望兩岸能走上和平之路，共同合作、發展、繁榮，子子孫孫永遠不再受戰火波及。

「連戰回憶錄」昨新書發表，前總統馬英九、前副總統蕭萬長、國民黨 前主席吳伯雄、現任主席朱立倫、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜、台北市前市長郝龍斌等到場，場面熱鬧。

國民黨副主席夏立言 今率團訪陸，朱立倫表示，「從連戰開始，國民黨就是為了兩岸的和平而努力」，夏立言訪陸是走對的路。

馬英九也肯定連戰在兩岸關係上的貢獻。他說，2005年連戰出訪大陸的破冰之旅，會晤中共領導人胡錦濤，雙方同意的「兩岸5項願景」，後來更成為國民黨政綱，對兩岸關係和平發展貢獻重大。

連戰指出，回憶錄寫作，歷經15個年頭，橫跨兩岸，也融入了他的家史，也是台灣史的一部分，希望能與讀者分享，「閱讀連戰，可以海納百川」。

對於夏立言訪陸，民進黨 新聞部主任張志豪昨批國民黨「朝共促統」，中國大陸間諜氣球事件正在發生，此時此刻再度堅持訪陸，棄國家利益於不顧，急著向中國大陸輸誠。朱立倫反嗆民進黨是雙標黨，自己說要對話又要罵國民黨去交流，喊和平保台卻又不放棄台獨黨綱，「民進黨主席賴清德應好好解釋堅持台獨和和平保台如何共存」。

台中市前市長胡志強則認為，夏立言去中國大陸、多接觸是好的，因為面對敵人最好的辦法，就是把它變朋友，應改善兩岸關係，不要敵意、對立，他永遠支持和平。

被問到政府是否應開放陸客來台，胡志強說，適當開放絕對必要，政府有它的考慮，應該說清楚考慮什麼，「再多開放一點」。