議員倡設金門永久非軍事區 施明德喊話蔡賴：保台最具體方法

金門縣8名議員分組議會次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」；圖為金門縣長陳福海勘察金湖漁港內的當年反攻大陸的秘密坑道。（中央社）

金門縣8名議員分組議會次級團體，倡議金門成為「永久非軍事區」，推動興建「金廈跨海大橋」。縣長陳福海說，希望能推動任何有益於和平的工作，盼和平永遠在金門這個島嶼存在。民進黨 前主席施明德昨表贊同，也對總統蔡英文 、副總統賴清德 及民進黨立法院黨團喊話，「這才是保台最具體的方法」

據台灣中國時報報導，前民進黨主席施明德去年底就拋出此項議題；施明德昨天表示，民進黨喊出「和平保台」只是空話，讓金門成為「永久非軍事區」才能拆掉戰爭最大引信，選舉剛落幕，西線無戰事，距離總統大選還有一段時間，他已請人傳訊息給蔡英文總統，願意當面為蔡總統簡報，目前就等蔡總統回應。

他強調，希望下會期能通過相關法案，這是台灣遞給中國最大的橄欖枝，也是對全世界最大貢獻，「以後就不用拿著武士刀在你家門口晃來晃去，現在收回棍棒、武士刀的時刻」。

去年大選後，施明德拋出建構「金門、馬祖和平特區」；施明德昨天受訪指出，他看到相關報導，馬上聯繫倡議的議員洪鴻斌；對方也表示，會用議會名義邀他去金門。只要金門縣議會對他發出邀請，他則隨即往金門到議會報告。

施明德說，近年來，台灣被國際視為「世界最危險的地方」，贏得世人的關切，成為繼烏克蘭之後最可能發生戰爭的國家。他努力了幾十年很高興金門議員們有這樣的想法，他也有完整方法、也提出「金門、馬祖和平特區條例草案」。施明德表示，這才是「和平保台」最具體的作法，他願意跟蔡總統做相關簡報，因為總統的意志最重要，蔡總統任期只剩下1年多，在沒有選舉的當下推動，就不需要互揭瘡疤，現在是最好的時刻。

金門居民都表示，經歷多次戰爭，只有金門人最知道「戰爭無情、和平無價」，希望兩岸領導能讓金門成為「永久非軍事區」，讓百姓不要再遭受戰爭的摧殘。

金門縣議會19席議員，其中無黨籍的陳泱瑚、陳錦偉和國民黨洪允典、民進黨蔡其雍組「跨黨派問政聯盟」；洪鴻斌、石永城、張雲量、楊育菡4人組成「無黨籍聯盟政團」。兩個議會次級團體成立同步宣示「金門成為永久非軍事區」等主張。

陳泱瑚說，近來美國、大陸和台灣關係彼此緊張，金門民眾也跟著緊張，希望透過成立兩個次級團體發聲，讓兩岸領導人聽見金門民眾的心聲，不要讓金門重蹈覆轍，再捲入戰爭。

陳泱瑚表示，兩次級團體也期盼早日興建「金廈跨海大橋」，營造金廈特區生活圈，帶動金門經濟發展契機。但惟有在兩岸和平氛圍下，金廈跨海大橋興建才有機會推動。

陳福海表示，兩團體所提建言，是他競選的重要主張。和平是普世價值，金門在近代以來常因戰亂導致人民身家財產受侵害，在戰地政務期間鄉親受到的管制與影響仍歷歷在目，因此金門人最能感受到和平的重要性。