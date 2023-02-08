民怨PCR太貴 小三通改看健康碼

小三通復航昨天進入「常態化」第二階段，但中央政策太晚宣布，導致搭乘率創新低，金門往返廈門只有33名乘客。（記者蔡家蓁／攝影）

小三通復航昨天進入「常態化」第二階段，但中央延續通航政策太晚宣布，搭乘率創復航後新低，金門、廈門往返僅33人。民眾抱怨每次搭船都要PCR太貴，金門縣府宣布，今起購票不強制看PCR報告，改要求出示大陸健康碼 申報陰性的截圖，購票時間也從四天前縮短為三天前。

小三通復航第一階段到昨天為止，兩岸乘客都密切觀察年後復航是否生變，行政院2月4日才宣布昨天繼續通航，但依規定須於四天前購票，許多乘客無法敲定行程，昨天廈門往金門僅11人，金門往廈門22人，遠不如過去每天上萬人盛況。

金門縣觀光 處長張瑞心說，隨著持續通航，人數應該會慢慢增多。小三通春節專案從1月7日啟動、前天到期，共有4745名乘客往返，縣長陳福海一再跟中央爭取，才持續原有的專案精神，後續會跟中央再爭取，滾動式檢討，盼讓小三通更便捷，真正常態化。

現行的航班搭載率偏率，不少民眾認為是進入大陸須檢附48小時的PCR報告，但陸方入境又未查驗，導致乘客白花1500元做PCR，昨天就有人在現場質疑。

陳姓女乘客說，她丈夫在大陸工作，金廈兩地跑，但做PCR費用太貴，每周都回金門看小孩花很多錢，「到底是台灣要看？還是大陸要求做？」目前兩岸防疫 都放寬，還要做PCR很不合理，懷疑可能圖利業者，希望政府能講清楚，不然人民心中會有很多問號。

林姓陸配說，她們一家四人去廈門，PCR就要花6000元，負擔沉重，希望政府快取消。江姓乘客也抱怨「PCR費用比來回船票還貴」。

張瑞心說，入境48小時的PCR原本是大陸政策，但隨著防疫放寬，今天開始購票不再強制看PCR報告，改要求民眾出示大陸健康碼的陰性截圖。