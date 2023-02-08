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2女鬧分手縱火 3歲女童葬火窟

記者曾增勳／桃園8日電
桃園市大溪區民宅疑遭縱火，三歲女童不幸葬身火窟，女童外婆（左）難過落淚。（記者曾增勳／攝影）
桃園市大溪區民宅疑遭縱火，三歲女童不幸葬身火窟，女童外婆（左）難過落淚。（記者曾增勳／攝影）

26歲鄧姓女子與30歲游姓女子昨天談判分手，爆發激烈爭吵，鄧女疑拿出預藏汽油潑灑點燃，大火造成游女重傷命危、三歲女兒葬身火窟，鄧女和游父也燒傷送醫；檢察官指示警方調查游女、鄧女關係，女童解剖釐清死因，朝人為縱火偵辦。

警方調查，游女離婚後，帶著三歲女兒回桃園大溪與父母同住，兩年前結識鄧女交往。一年多前，鄧女搬至游家同住，與游女、女童住在三樓鐵皮屋後方，三人經常出遊，游女臉書有「一家人」出遊照片。

不過日前二人感情生變開始吵架，游女最近提出分手，但鄧女不同意，昨天二人疑又因此事激烈口角，鄧女疑似持預藏汽油潑灑家具縱火，釀成悲劇。

桃園市消防局昨天上午10時左右獲報該民宅三樓鐵皮屋失火，趕到時見屋內家具燃燒、夾雜濃煙竄出，迅速撲滅火勢，但三歲女童倒臥房內燒成焦屍，已經碳化。

警方調查，火災發生時游女、鄧女和女童三人在屋內，游女遭大火燒傷，曾衝下樓拿滅火器上樓卻不會使用，再跑下樓求救，大叫「趕快救我女兒」，請鄰居報案。

游女送醫後，全身900%面積燒燙傷，有生命危險，鄧女也全身百分之卅面積二至三度燒燙傷，住院治療，警方派員戒護。游女父親因拿滅火器衝至三樓欲救外孫女，也遭灼傷手、頸，送醫包紮後無礙。

游女母親說，女兒在早午餐店工作，鄧女在工廠上班，兩人剛認識時感情很好，但後來鄰居閒言閒語，兩女也常吵架，去年底她曾要求鄧女搬離，後來又心軟，未料釀成悲劇。

鄰居說，游女平時很少與鄰居互動，鄧女則穿著裝扮男性，大家都以「小男生」稱呼，感覺兩女感情很好；女童很乖， 可憐小孩子燒死屋內。

檢警昨天下午相驗女童屍體，游女父母神情哀戚，女童生父也趕來，難過不發一語；現場發現油漬跡象，朝縱火方向偵辦。檢方相驗後指示警方詳細調查二女關係，並釐清起火原因，明天解剖女童屍體確定死因。

縱火 臉書 檢察官

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