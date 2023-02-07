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被指蹺班濫用公務車爽泡湯 運安會主委楊宏智回應了

記者邱瓊玉／台北7日電
運安會主委楊宏智，被指濫用公務車。（本報資料照片）
運安會主委楊宏智，被指濫用公務車。（本報資料照片）

《鏡週刊》今爆料，指國家運輸安全委員會楊宏智疑似有濫用公務車的狀況，包括曾利用公務車載妻子到修車廠修車，兩人還曾一同坐上公務車直奔宜蘭知名餐廳「渡小月」用餐，另因為楊宏智為台大機械系教授，因此常常趁上班日，幾乎天天都搭乘公務車到台大，甚至要求司機把車停在校園待命，引發爭議。對此，楊宏智表示，對於週刊爆料嚇了一跳，指控都非事實。

根據《鏡週刊》報導，楊宏智常一個人搭公務車，由司機載他前往宜蘭訪友、泡溫泉、吃美食，去年在運安會成立三周年時，宣布要增加太空事故調查，因此常藉機去屏東看太空火箭發射，或去國家太空中心參訪，跟旅遊沒兩樣。

楊宏智表示，當天是太太的車子放在修車廠，自己因公務車剛好經過，所以就關心一下，前後僅停留三分鐘，接著就去上班了；所謂去宜蘭「渡小月」用餐，是法務部退休的一個處長在宜蘭有餐敘，因為以前在業務上有接觸，所以利用午餐時間去致意一下，結束後隨即離開。

楊宏智也提到，周刊提到自己還去泡湯，前後停留約半個小時，但試問，有誰泡湯只需要半個小時。由於運安會在宜蘭建置了「國家運安工程研究中心」，自己是去運工中心考察規畫案，因為車程距離比較長，所以才停留讓司機稍作休息。

楊宏智強調，在宣布要增加太空事故調查後，自己從來沒有去過屏東，但會派員前往屏東了解太空相關的技術細節。另，確實因為自己在台大有職務，所以公務車會送自己過去。

太空 退休 美食

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