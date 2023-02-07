蛋價講好漲3元又更正 雞農批：農委會在擋

批發蛋價5日一度宣布調整，但不到兩小時立刻更正，因「某因素」維持原價。(記者林伯東／攝影)

台灣仍缺蛋，蛋雞產業團體前天下午在群組公布雞蛋 產地價將從每台斤40.5元(台幣，下同，約1.35美元)漲到43.5元，批發價則從每台斤50元漲到53元，推升出歷史新高點。但不到兩小時，消息立刻更正，指因「某因素」須維持原價。產業團體群起激憤直指農委會壓蛋價，打算北上抗議，農委會今將緊急邀相關團體座談討論。

中央畜產會上周五邀產銷雙方召開「雞蛋產銷預供調配會議」。養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，大家講好要調漲3元，結果周日宣布後，臨時又說沒要漲，「從沒遇過漲價還可臨時撤回的」，直指是「農委會在擋」。

也有產業界人士說，明明當天確定漲3元，周日上午北區產業幹部就開始通知中南部幹部要漲價，最後翻盤是什麼問題？「大家都知道」。

黃榮珍說，飼料本來就應要降價了，因為玉米價格回穩，另有政府5%的營業稅免徵，但農委會態度是，飼料會調降每公斤0.5元，但不能漲蛋價。雞農罵翻了，準備要北上抗議，農委會今會邀產業團體開會。

黃榮珍說，蛋農不接受補助，只希望能恢復正常的市場機制，蛋價原就是產銷雙方協調自行決定，量多價跌、量少價揚，怎麼現在變成官方主導決定？

農委會說，蛋價波動由產銷雙方依市場機制決定，蛋價調漲純屬產業群組內訊息，為產銷利害關係人意見交換；目前蛋價未有波動，後續是否變動，要依「中華民國 養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」機制協商後，才正式報價。

農委會畜牧處家禽科科長程俊龍說，農委會角色要兼顧農民與消費者的平衡，且看歷年蛋價走勢，說政府凍漲是不合理的，去年蛋價就一路向上，農民很辛苦沒錯、生產成本確實增加許多，但只要農民把雞養好、產蛋率達7、8成，就會賺到錢，他認為要從種雞以及產業升級來改變起。

去年台灣鬧蛋荒，雞蛋產地價先後連4漲，去年7月20時還創下史上新高、每台斤42.5元，隨後產蛋率改善，10月略下修到40.5元，但仍在高點。近期因天冷減產仍缺蛋，加上不少蛋雞換羽，且飼料價格未明顯回跌，蛋價因而又漲聲響起。

蛋品行銷發展協會理事長高傳謨說，蛋是真的缺，今年春節為因應飯店餐飲需求，幾乎無休調了好幾千箱蛋，原一箱約950元，要加價到逾千元才調得到，但和去年同期相比，今年相對狀況好一些，去年是就算加價也不見得調到蛋。

有業者說，養雞成本確實很高，除了飼料，人工、消毒藥劑、設備維修、連載死雞都加價，是蛋農認為要漲價的原因。