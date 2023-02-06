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土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少600死上千人受傷

土耳其7.8強震 台消防署：特搜隊130人前往人道救援

記者翁至成／新北即時報導
台灣外交部稍早通知搜救隊將赴土耳其人道救援。（記者翁至成／翻攝）
台灣外交部稍早通知搜救隊將赴土耳其人道救援。（記者翁至成／翻攝）

土耳其當地時間6日凌晨4點17分發生規模7.8強震，台灣外交部稍早通知搜救隊6日晚赴土耳其人道救援。消防署指出，目前外交部聯絡土耳其航空，6日晚上10點25分出發40人，由於過去跟華航有包機救援模式，不排除以包機方式130人全數到場救援。

據了解，土耳其規模7.8強震，震央位於加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）東方23公里處（北緯37.16度，東經37.12度），震源深度約24.1公里。

消防署指出，本月份國際人道救援任務第一梯次輪值縣市（台北市消防局）、第二梯次輪值縣市（屏東縣消防局），皆為通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測」NAP評核縣市，已完成130人（122位搜救人員、8位外部專家） 、5隻搜救犬與13噸救援裝備待命整備。

以上人道救援包含，消防署特搜隊26位搜救人員、1搜救犬、5噸裝備；台北市特搜隊61位搜救人員（含1醫師1護理師1結構技師）、2搜救犬、4噸裝備；屏東縣特搜隊40位搜救人員（含2醫師2護理師）、4噸裝備；台中市搜救犬隊3位人員（含1獸醫師）、2搜救犬。

消防署表示，已聯繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，若今天晚上華航能有專機能供人道救援，將採專機130人馳援，目前外交部已先行聯繫上土耳其航空，今天晚上10點25分出發救災，動員40人（消防署10人+台北市30人）、搜救犬 3隻、裝備器材約 4~ 5噸。

救難人員6日在土耳其馬拉蒂亞一處遭震垮的建物搜尋生還者。（路透）
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