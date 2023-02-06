土耳其7.8強震 台消防署：特搜隊130人前往人道救援

台灣外交部稍早通知搜救隊將赴土耳其人道救援。（記者翁至成／翻攝）

土耳其當地時間6日凌晨4點17分發生規模7.8強震，台灣外交部稍早通知搜救隊6日晚赴土耳其人道救援。消防署指出，目前外交部聯絡土耳其航空，6日晚上10點25分出發40人，由於過去跟華航有包機救援模式，不排除以包機方式130人全數到場救援。

據了解，土耳其規模7.8強震，震央位於加濟安泰普省（Gaziantep）努爾達伊鎮（Nurdağı）東方23公里處（北緯37.16度，東經37.12度），震源深度約24.1公里。

消防署指出，本月份國際人道救援任務第一梯次輪值縣市（台北市消防局）、第二梯次輪值縣市（屏東縣消防局），皆為通過消防署「全國各級搜救隊伍能力分級檢測 」NAP評核縣市，已完成130人（122位搜救人員、8位外部專家） 、5隻搜救犬與13噸救援裝備待命整備。

以上人道救援包含，消防署特搜隊26位搜救人員、1搜救犬、5噸裝備；台北市特搜隊61位搜救人員（含1醫師1護理師1結構技師）、2搜救犬、4噸裝備；屏東縣特搜隊40位搜救人員（含2醫師2護理師）、4噸裝備；台中市搜救犬隊3位人員（含1獸醫師）、2搜救犬。