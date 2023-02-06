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發文弔星雲大師 韓國瑜：世界上有3種人值得敬仰

記者王慧瑛／台北6日電
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午安詳離世，高雄市前市長韓國瑜與星雲法師有不錯私誼，韓6日凌晨在臉書發文弔念星雲，也貼出兩人合照。（取材自韓國瑜臉書）
佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午安詳離世，高雄市前市長韓國瑜與星雲法師有不錯私誼，韓6日凌晨在臉書發文弔念星雲，也貼出兩人合照。（取材自韓國瑜臉書）

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲大師5日下午安詳離世，享耆壽97歲，核心弟子們陪在身旁。不少政治人物與星雲法師素有交情，佛光山也常有政治人物拜會，高雄市前市長韓國瑜就與星雲法師有不錯私誼。韓國瑜6日凌晨發文弔念星雲，他說，世界上有三種人值得敬仰，其中最讓人敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普度眾生，星雲大師就是有這般風範的宗教家。

韓國瑜5日深夜透過電話受訪直說「非常震撼、難過」，他回憶，最近一次碰面是一年多前到佛光山禮佛，大師當時精神狀況還不錯。他說，星雲大師是相當慈悲、溫暖的長者，創建佛光山一路走來篳路藍縷，不只投身公益，也全力投入教育，栽培非常多人才，身教言教都讓人尊敬。

韓國瑜6日凌晨在臉書發文談心情，他提到，今晚最令人哀痛的消息，莫過於得知佛光山開山宗長星雲大師圓寂，在哀痛中令人稍感欣慰的，是聽聞大師是在弟子們的陪伴中安詳離世，享耆壽97歲。

「我從小跟著母親禮佛，長大後很榮幸能與星雲大師曾有幾面之緣！」韓國瑜說，世界上有三種人格外值得敬仰，其中最讓他敬佩的就是宗教家，以無私的心來自度度人、普度眾生，星雲大師就是這樣的宗教家。

韓還說，謝謝星雲大師用他的一生來弘法利生，讓人間佛教遍地開花，他曾言「人一生活的歲數多少不重要，重要的是留下的生命意義」，星雲大師此生所傳遞的生命意義，必將在全世界佛教徒心中留下深遠影響。

星雲大師近年健康亮紅燈，頻繁進出高雄長庚醫院，院方有專屬醫療團隊照顧星雲大師健康狀況，由換肝權威陳肇隆擔任醫療團隊召集人。

親近人士表示，星雲大師農曆年前便住進加護病房，入院約三周，病情掌握都在預期中，5日早上喘得厲害，喘到無法進食，血壓也不穩定，核心弟子已有心理準備，經與醫療團隊討論，5日下午3時多搭車離開長庚醫院，傍晚5時左右在佛光山上圓寂，「大師回到他心心念念的地方，走得很安詳」。

星雲大師 韓國瑜 星雲法師

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