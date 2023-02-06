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叮囑「放下」 星雲法師生前發願：來世再當一個和尚

記者王昭月／高雄6日電
佛光山副住持慧傳法師說明星雲大師治喪事宜，一切從簡。（記者劉學聖／攝影）
佛光山副住持慧傳法師說明星雲大師治喪事宜，一切從簡。（記者劉學聖／攝影）

佛光山開山宗長星雲法師昨午圓寂，享耆壽97歲，佛光山今清晨5時公告證實，副住持慧傳法師受訪時說，星雲法師對生老病死另有註解，面對病苦曾說，「我沒有病，只是不方便而已」，展現豁達心境，並說「將乘願再來，來世再當一個和尚」。

慧傳表示，星雲法師出家85年，受戒有82年，來台弘法70年，一生弘法貢獻無可限量，農曆正月十五下午5時也就是昨天在在眾弟子念佛聲中安詳辭世，大家非常感念師父上人對人世眾生的疼愛，也走得沒有罣礙。

慧傳說，每個都有生老病死，但星雲法師以「老病死生」心態看待，認為人死後還會生，生後又死，生生不息，循環不止。大師告訴我們，來世還要當和尚，顯見他在生死輪迴中自由自在， 無所罣礙。曾有人問大師老了、病了如何面對，大師說了令人感動的一句話，「我沒病，只是活動較不方便而已」。

慧傳指星雲法師的內心自由自在，常存歡喜，與病為友，也常告訴我們，要用生命祝福每一個人，願每人幸福快樂，平安健康，這是大師面對病苦的內心寫照。大師一生不但貢獻無數，心靈上的豐富，更令人敬佩，今雖離世，但所有言教都深深刻印在信眾內心，弟子也會恪遵大師的諄諄教誨。

慧傳說，星雲法師昨圓滿一生，但今早9時佛光山即一切就緒，井然有序，一切都有很好的安排，佛光山有制度，採集體創作、制度領導，為法所依，大師平常就告訴大家怎麼做，因此弟子均謹遵大師教誨一一處理。大師生前即表示，「身後一切從簡，尤其我們是貧僧，要簡約面對大眾」。

慧傳說，星雲法師著作「貧僧有話要說」中一篇「真誠的告白」剖白許多心境，等於是他的遺囑，大師在2016年佛光山開山50周年時招來眾弟子，詢問佛光山已開山50年，未來50年會怎麼做？亦交待，佛光山要朝教育、文化、學術，體育、藝術、資訊等方向推展，突破傳統，更要擴大人事參與，推三好四給運動，讓大家認識人間佛教，世界更美好。

慧傳表示，大師在眾弟子念佛聲中安祥入睡，遺囑中也告訴每一人，要學習「放下」。大師圓寂前對於每位前去探望的弟子都認得出，只是老邁器官衰竭， 最終在睡夢中安然逝世，弟子們內心都為師父高興，相信大師一定會再乘願再來，來世再做一個和尚。

佛光山在雲居樓安置星雲大師靈堂，許多信眾一早前來弔唁。（記者劉學聖／攝影）
佛光山在雲居樓安置星雲大師靈堂，許多信眾一早前來弔唁。（記者劉學聖／攝影）
不少法師不捨星雲法師離世，眼眶泛紅。（記者劉學聖／攝影）
不少法師不捨星雲法師離世，眼眶泛紅。（記者劉學聖／攝影）

星雲法師 教育

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