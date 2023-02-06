台灣燈會開幕 蔡英文、陳建仁、蔣萬安同台點燈

台灣燈會5日在台北國父紀念館揭幕，大批民眾在中央展區主燈「玉兔壯彩」旁，欣賞開幕表演。（記者侯永全／攝影）

2023台灣燈會5日晚元宵夜開幕，為期15天，市長蔣萬安向全世界宣告，「我們準備好了，讓世界看到台北、看到台灣。」蔡英文總統、行政院長陳建仁和蔣同台，但互動不多，共同啟動主燈「玉兔壯彩」；蔡離開時揮手道別，蔣微笑目送。

台灣燈會昨由踩街遊行暖場，晚間7時在國父紀念館主燈區點燈，蔣萬安與蔡總統、陳建仁、交通部長王國材和前市長柯文哲 同台，眾人「開燈」啟動「未來光源台」為全國人民祈福，蔡總統祈福「喜福運途」，陳寫「福祐台灣」，蔣題字「兔躍升騰」。柯文哲被安排在人群最旁邊，僅蔡總統致詞時向他問好，他也沒致詞。

蔡總統表示，台灣燈會是從2001年開始走出台北，輪流到全台灣各縣市舉行，將資源帶給每個縣市，帶動地方發展。暌違23年後重回台北舉行，回到最初的起點，代表嶄新的開始，台灣已經做好準備，「希望新的一年，中央地方不同黨派合作，一起回應人民的需求，共同為台灣努力，相信一定能眾志成城、團結共好。」

蔡總統提到，台灣燈會在每個縣市結合在地文化特色，展現出在地獨特歷史及城市魅力，也吸引許多國際觀光 客，打造為行銷台灣的重要品牌。今年主燈以台灣的晶圓產業發想，這隻兔子呈現的是奧運舉重金牌得主郭婞淳的笑容，東區商圈打造12米高的未來穿梭兔子洞真的很吸睛，其他展區也有來自國外藝術家巧思。

陳建仁說，台灣燈會迎接疫後更堅強、美麗、而且更有希望的台灣，大家盼恢復正常生活，中央跟地方會一起配合，除發六千元，也會照顧中小企業、中低收入 戶、弱勢團體。特別條例預算會請交通部推動台灣的觀光產業，另外也會補助各個觀光產業鏈結，包括旅遊旅遊、運輸業，希望像展出的玉兔主燈，讓全世界看到台灣美麗、友善和現代化經濟發展。

蔣萬安表示，台灣燈會是疫情後台灣首次迎接的大型活動，北市府準備豐富多元的靜態展出和動態表演，歡迎參與盛宴。今年是有史以來第一個城市交融的燈會，連結各商圈，也有北市12行政區各自特色，結合燈飾和巷弄，整座城市宛如光廊，在元宵佳節讓全台北亮起來，傳遞新春到來的喜悅，民眾在賞燈之餘可到台北巷弄店家逛街吃美食，享受悠閒片刻。

「2023台灣燈會在台北」分為「光」、「源」、「未來」及「中央」四大展區，範圍橫跨國父紀念館、台北市政府、東區商圈，松山文創園區、信義商圈及四四南村，有超過300件燈飾作品，宣示是「城市型」、能夠「日夜二刷」的燈會。