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5個月4起資安事件 台灣「不設防」 成駭客天堂

記者鍾張涵／台北6日電
去年10月以來台灣爆發四起重大資安事件，其中華航個資外洩又傳出新一波名單，駭客預告，新任內政部長林右昌、藝人安心亞等人名列其中。（路透）
去年10月以來台灣爆發四起重大資安事件，其中華航個資外洩又傳出新一波名單，駭客預告，新任內政部長林右昌、藝人安心亞等人名列其中。（路透）

一名駭客和某不具名政府資安顧問透露，駭客正在暗網散布華航第二波個資名單，包括新任民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長童子賢、名人孫芸芸、藝人蔡依林，近日已被陸續洩漏個資、兜售。駭客還預告下一波名單，將有內政部長林右昌、台塑董事長林健男、藝人安心亞等名人。

春節前有駭客在國外論壇公布華航會員個資，對象包括副總統賴清德、台積電創辦人張忠謀等知名人士。

一不具名的白帽駭客接受本報系聯合報採訪時冷笑，「暗網上的駭客，到今天（5日）還在散布華航會員個資，都是台灣政商名流資料，包括出生年月日、電郵、手機號碼。」

2017年，台灣遭受勒索病毒的攻擊次數，已排名全球前20%。七年後，儘管蔡英文總統高喊「資安即國安」，但去年10月至今，陸續爆發超過四起重大資安事件，包括駭客在網路論壇兜售逾2300萬筆戶政資料、地檢署懷疑健保署官員盜賣全台2300萬民眾個資、華航個資外洩、iRent個資外洩等多起事件。

某跨國駭客說，他和團隊長期觀察暗網情資。目前，台灣每月約新增3000至5000名民眾「受駭」。其中最新一起是傳出iRent個資自去年5月外洩，在全球網路上「裸奔」九個多月，直到近日被披露才補強漏洞。該公司證實約40萬用戶曾涉潛在風險，因此致歉，並提出補償方案。

調查報告顯示，台灣有七成二企業供應鏈，曾遭遇勒索病毒襲擊、陷入勒索病毒入侵風險，趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦說，該數字高於全球的52%許多，顯示台灣企業供應鏈疏於防範。

近年來，資安大廠奧義智慧創辦人吳明蔚多次協助竹科半導體大廠，解決勒索軟體困境。他指出，網路上每天有超過50萬支最新的惡意程式、50萬個新的釣魚網站，如今駭客還會緊追「政府政策動向」，行釣魚、勒索或詐騙之舉。

春節連假前流竄全台的手機詐騙簡訊是，「數位發展部恭喜你！政府發放6000元還稅於民，如何快速領取請點擊下面連結…」時任行政院發言人羅秉成為此舉行記者會，強調政府並未發送該簡訊，請民眾切勿上當。而這一連串的資安危機，在在凸顯問題的嚴重性已是政府刻不容緩的課題。

個資外洩 駭客 資安

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