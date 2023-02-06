元宵悲劇 43歲台女持刀弒母後墜樓雙亡

一名長期罹患思覺失調症的女子，昨天疑因病情發作，持水果刀朝母親心臟猛刺一刀後，再跑至頂樓墜樓，母女二人送醫均不治；檢警相驗，家屬知道女子病情，對她弒母感到難過，但沒有意見。檢察官 則認為要釐清母親被刺一刀是否為致命死因，指示解剖再釐清。

警方調查，這名40多歲女子未婚，與70歲母親及其他家人共四人同住，家人感情和睦；女子三年多前曾因思覺失調疾病發作，家人強制送醫治療，長期為疾病所苦，有求醫服藥病史。

昨天上午10時許，女子疑思覺失調疾病發作，突拿起家中水果刀，朝屋內的母親心臟猛刺一刀，母親當場倒地沒有心跳呼吸；女子行凶後，跑至社區頂樓，接著就發生墜樓情形，社區居民發現報案。

警、消獲報先後趕到，將母女二人送醫急救，最後都宣告不治，鑑識小組依檢察官指示，現場先採證血衣、行凶水果刀和指紋等相關證據保全。

鄰居表示，行凶女子平時與母親同住，感情和睦，案發前無任何徵兆，也未聽到爭吵或打鬥聲音，沒想到元宵節 會發生家庭悲劇。

警方研判是女兒弒母，初步未發現有其他人涉案，已通報社會局，協助被害人家屬轉介犯罪被害人保護協會，提供必要協助。

檢方昨天下午相驗，行凶女子死因為大量內出血，家屬無意見，至於母親是睡夢中或有無其他因素遇害，解剖再釐清。