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野火集38年 龍應台談亂象：壓迫仍在 只是換面貌

台灣新聞組／台北6日電
文化部前部長龍應台5日出席見面會，分享文學之路。（記者林伯東／攝影）
文化部前部長龍應台5日出席見面會，分享文學之路。（記者林伯東／攝影）

「『野火』之前，我本來就是『野生』，現在只是回到原來的路途。」文化部前部長、作家龍應台5日在台北國際書展專題演講，娓娓道來她寫「野火集」到赴東部部落定居的心路歷程。她表示，雖然書中寫的事情已成過去，「但又看見另一個不安寧的亂世，壓迫者仍存在，只是換了面貌」。

本報系聯合報報導，「野火集」出版38年，台灣仍處於亂世，很多讀者問龍應台為何不寫「野火集」續集？「我不是為這個社會生存、為讀者生活、為市場寫作。」龍應台說，身為作家，「只能跟著自己內在的韻律。」

龍應台1975年出國留學。她回憶，那個年代的留學生，很少學成後會回台，她卻在1983年拿到博士學位後回來。「我的理由一點都不宏大，只是想要認識這個社會。」她出國前的23年人生，無法了解台灣。她選擇「逆向」回到台灣，想用成年的眼光認識了解台灣社會。「野火集」1984年起筆，「這是一個決定用成年眼光了解台灣的人所做的認識報告。」

「野火集訴說的對象不是統治者，而是小市民。」龍應台認為，「野火集」之所以能在戒嚴時代捲起龍捲風，關鍵在於說服的對象並非統治者，而是「渴求活在文明社會的小市民」。她舉例，「野火集」的第一篇文章是「中國人你為什麼不生氣？」而非「統治者你為什麼不開放？」

「這也是一種書寫策略。」龍應台說，當時她發現統治者可成功統治，「基礎是人民的默許」。而「野火集」相較於針對威權者批判的政論，打動更多市民、影響了更多層面。

台北中國時報報導，龍應台說，「直到現在，又看見另一個不安寧的亂世，以及另一種統治者出現，讓我們看見新型態的壓迫」，她解釋，數位化時代中網路上有很多謊言，「這挑戰我們對於壓迫的來源，要有不同的判斷，壓迫會以不同面貌出現，但本質完全一樣。」

她表示，「野火集」裡所反抗的事，很多都已不存在了，「可是最根本、實質的，那個想要用欺騙的方式控制你的心靈，那樣的結構和願望，一直沒少過。」

龍捲風 留學生

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