台灣燈會點燈 估吸千萬人次

中台灣元宵燈會4日登場，高十公尺的主燈「幸福台中Happy兔」璀璨點亮，吸引許多民眾前往中央公園爭睹。（記者黃仲裕／攝影）

2023台灣燈會今晚正式登場，也是暌違23年重回台北市舉辦，交通部觀光 局及北市府預估，為期15天的台灣燈會，將吸引千萬人次造訪。但雙北旅館 業者直言，今年春節連假較長，加上適逢周六補班，燈會期間訂房率不升反降，以燈節期間平日訂房率為例，僅3成左右，賞燈人潮雖多，但對旅館生意幫助恐有限。

交通部長王國材說，今年台灣燈會是國際解封後第一次燈會，占地168公頃，6大多元主題燈區，遍及國父紀念館、東區、信義計畫區及台北101商圈等，總計展出300件燈飾。其中高22公尺的主燈「玉兔壯彩」，位在國父紀念館。此次燈會也有在海外行銷，希望可帶動人潮。

觀光局也說，為防止韓國梨泰院踩踏事件重演，燈會期間國父紀念館主燈區7處路口裝設人體骨幹監測系統，達21萬人上限就限制只出不進、協調台北捷運 過站不停或關閉部分燈區。

只是人潮不一定代表錢潮，台北市旅館商業同業公會理事長韋建華表示，以往台灣燈會外國觀光客有很大部分是陸客，在兩岸航點及旅遊尚未完全開放的情況下，要帶來一定數量的外國客仍有難度，燈會期間假日訂房率雖可達八成，但平日訂房率僅3成。

台北晶華酒店表示，台灣燈會因橫跨平日及假日，平均訂房率約在七成左右，相較春節期間整體八、九成要來得低。

邁入第23屆的中台灣元宵燈會，今年首度移師水湳中央公園舉行，中台灣燈會即日起至12日舉行，以「幸福台中」為主題，規畫7大主題燈區、逾30組燈組。