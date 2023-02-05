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1家3人成乾屍 新北社安網破大洞

記者王長鼎／新北5日電
新北市中和區發生一起家庭悲劇，一家四口僅剩八旬失智翁獨活，妻子與兩個兒子3日被發現時均已成乾屍。(記者王長鼎／翻攝)
新北市中和區發生一起家庭悲劇，一家四口僅剩八旬失智翁獨活，妻子與兩個兒子3日被發現時均已成乾屍。(記者王長鼎／翻攝)

新北一戶被列為關懷個案的家庭，四口人久未出門，鄰居察覺有異通報，里長3日會同警方破門驚見只剩83歲失智的楊男獨自一人，其他三人皆已死亡，且幾乎已成乾屍。檢警會同法醫4日相驗，法醫認為三人為自然死亡或病死，無外力介入，已發還家屬領回處理善後事宜。

法醫認為79歲的陳婦及53歲的長子為自然死亡，52歲的小兒子疑因心臟問題病死，無外力介入，不須再進一步解剖確，已發還家屬領回處理善後事宜。

據了解，陳婦風乾情況最明顯，初判死亡至少三個月至半年，大兒子死亡也約有一個月，小兒子死亡約兩周。

對此，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成認為，都會區在住家內竟然一家四口有三人變木乃伊，代表是餓死的，連細菌都無法在死者肚子裡增殖，問題太嚴重、太離譜，研判3人死亡超過一周，質疑像楊家高風險弱勢家庭，怎麼會沒人理？

高大成說明，會變木乃伊不是只有天氣問題，是營養不良加上乾燥、通風，按理講在都會區是不可能發生的，乾屍因為沒有細菌侵襲、沒有腐敗味道，連蒼蠅也都不來。

新北市議員張維倩、顏藯慈呼籲，新北市針對高風險家庭的照顧不能被動，侯市府應更主動、長遠規劃新北市的社福機制，重新檢視社會安全網，中央每年補助新北市建構社會安全網，請市長侯友宜不要愈補洞愈大。

張維倩表示，即便新北市政府已針對高風險家庭建置相關服務機制提供協助。但是悲劇卻持續發生，顯示現有制度事實上無法完全有效預防悲劇的發生。探究其原因，就是社工服務人力缺口過大，無法落實服務。

顏蔚慈指出，以該案家為例，失智長者與身心障礙的兒子同住，社會局卻在事後才聯絡到其他家人，過去有沒有做好聯絡工作？連地方鄰里長都不知道如何通報，凸顯新北市社會安全網有重大漏洞。

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