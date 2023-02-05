1年4.3萬人退學 大學急留人

大學學士班休退學人數居高不下，成為高教界熱門話題。圖為大學校園示意圖。（本報資料照片）

2023年升大學各管道將開跑，教育部 近日公告2021學年統計數據，大學學士班退學人數共4.3萬人，較2020學年略增，多數理由仍是志趣不合。休退學人數高，恐浪費高教資源，大學近年放寬主修、輔系等門檻，有利學生迂迴朝志向前進，也有大學盼推動學士後第二學士，加值學生能力，也給予修課更多彈性。

根據教育部統計，2021學年兩學期，學士退學人數分別為2萬8567人和1萬4995人，另有約3.2萬名學生處於休學狀態。退學樣態大宗仍為志趣不合和休學逾期未復學。

然而2020學年退學人數即破4萬，志趣不合的休退學情況嚴峻，監察院當時即要求教育部改善，亦約談相關大學代表，退學生多數先前都曾休學，且入學前對科系不認識、缺乏自身性向志趣者入學後更容易休退學。

為了留住學生，大學以放寬修業或打造彈性修課機制因應，讓學生得持續朝志向前進。陽明交大副校長陳永富表示，陽明交大推動4年不分系百川學位學程，讓學生在核心領域中自由組合，未來也不排除擴大百川的學習模式。

陳永富指出，陽交也欲推動「學士後第二學士」，規畫第二學士需48學分，如學生入學時可能就讀企管相關科系，但就學期間發現未來志向在資通訊，便可利用2年制學士後培養電資才能，期望明年7月可初步招生 。

台師大教育學院院長田秀蘭則表示，雙主修、輔系等過去都要甄試，現在多直接登記修課，雖然學校降低門檻，但學生入學時志向不在該系，成績不好也難轉走，多半會走上重考或休退。