我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

1年4.3萬人退學 大學急留人

記者許維寧／台北5日電
大學學士班休退學人數居高不下，成為高教界熱門話題。圖為大學校園示意圖。（本報資料照片）
大學學士班休退學人數居高不下，成為高教界熱門話題。圖為大學校園示意圖。（本報資料照片）

2023年升大學各管道將開跑，教育部近日公告2021學年統計數據，大學學士班退學人數共4.3萬人，較2020學年略增，多數理由仍是志趣不合。休退學人數高，恐浪費高教資源，大學近年放寬主修、輔系等門檻，有利學生迂迴朝志向前進，也有大學盼推動學士後第二學士，加值學生能力，也給予修課更多彈性。

根據教育部統計，2021學年兩學期，學士退學人數分別為2萬8567人和1萬4995人，另有約3.2萬名學生處於休學狀態。退學樣態大宗仍為志趣不合和休學逾期未復學。

然而2020學年退學人數即破4萬，志趣不合的休退學情況嚴峻，監察院當時即要求教育部改善，亦約談相關大學代表，退學生多數先前都曾休學，且入學前對科系不認識、缺乏自身性向志趣者入學後更容易休退學。

為了留住學生，大學以放寬修業或打造彈性修課機制因應，讓學生得持續朝志向前進。陽明交大副校長陳永富表示，陽明交大推動4年不分系百川學位學程，讓學生在核心領域中自由組合，未來也不排除擴大百川的學習模式。

陳永富指出，陽交也欲推動「學士後第二學士」，規畫第二學士需48學分，如學生入學時可能就讀企管相關科系，但就學期間發現未來志向在資通訊，便可利用2年制學士後培養電資才能，期望明年7月可初步招生

台師大教育學院院長田秀蘭則表示，雙主修、輔系等過去都要甄試，現在多直接登記修課，雖然學校降低門檻，但學生入學時志向不在該系，成績不好也難轉走，多半會走上重考或休退。

教育部 招生

上一則

1家3人成乾屍 新北社安網破大洞

下一則

林書豪抵台 最快12日上場

延伸閱讀

新年希望

新年希望
所有的大海都是相通的（三一）

所有的大海都是相通的（三一）
場邊人語／大家看好 楓葉志豪

場邊人語／大家看好 楓葉志豪
台立院副院長訪泰國 致謝湄州大學頒授榮譽博士學位

台立院副院長訪泰國 致謝湄州大學頒授榮譽博士學位

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35
Google首頁29日以塗鴉（Google Doodle）推出製作珍奶的互動遊戲。（圖取自Google網頁google.com）

珍珠奶茶登Google首頁 一日限定互動遊戲快去玩

2023-01-29 09:08

超人氣

更多 >
175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客

新州紐瓦克機場兩客機相撞 其中一架滿載乘客
啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

啪沒了？ 要攻擊間諜氣球 不是直接射陷入火海

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落