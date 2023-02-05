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赴台旅客消費減 人潮難帶錢潮 業界：觀光消費缺競爭力

記者周湘芸／台北5日電
疫後各國國境開放，盼吸引外國客帶動觀光復甦，但據觀光局統計，2021年到台旅客觀光支出大幅減少，圖為韓國觀光客在台北101購物中心前拍照。(記者余承翰／攝影)
疫後各國國境開放，盼吸引外國客帶動觀光復甦，但據觀光局統計，2021年到台旅客觀光支出大幅減少，圖為韓國觀光客在台北101購物中心前拍照。(記者余承翰／攝影)

疫後國境開放，各國都在搶外國客，但根據觀光局來台旅客消費及動向調查報告顯示，疫情前來台旅客每人單日平均消費已逐年遞減，2019年僅剩195.91美元。2021年平均每人每日來台旅客觀光支出，也較2019疫情前大幅減少5成以上。業者擔心，即便恢復人潮，也賺不到錢潮。

根據觀光局統計，2021年來台旅客觀光支出7.45億美元，不僅較2019年減少94.83%，平均每人每日消費金額也大幅減少53.78%。若以近10年旅客來台觀光支出來看，2011年每人單日平均消費為257.82美元，接著逐年下降，至2019年僅剩195.91美元，2021年更降為90.54美元。

此外，旅客觀光支出中，以購物費減少77.23%最多；活動部分，明顯增加為登山、健行、醫療保健與按摩、指壓；反之，逛夜市、參觀古蹟與參觀展覽則大幅減少。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，民眾出國都會購物，例如到日本買藥妝零食、到南韓買服飾、到歐洲買名牌，都覺得划算，相較之下台灣觀光消費缺乏競爭力。

許冠濱直言，台灣景點重複性高、缺乏連貫性效益，相同的紀念品不同縣市都看得到。以往備受喜愛的鳳梨酥、連鎖美食餐廳遍地開花，吸引力也可能打折扣。政府這幾年力推觀光商圈，但未增加旅遊新鮮感、包裝產品，只用既有的景點、美食等當誘因，對旅客消費力幫助不大。

一名觀光區伴手禮李姓業者指出，近五年明顯感受旅客消費力下滑，疫情後觀光復甦雖然可望帶來人潮，但政府若無法協助第一線業者推廣產品，恐是看得到人潮，賺不到錢潮。

觀光局表示，觀光客消費力下降為全球趨勢，要賺觀光財除單日消費金額，也可從拉長停留天數著手，像是以往郵輪靠港讓旅客下船只有半天時間，現在會祭出獎勵措施，鼓勵郵輪拉長靠港時間。另，提升觀光客消費力也需仰賴產業幫忙，近年也持續輔導業者推展自己特色，像是阿里山高山茶及咖啡品牌、大鵬灣海鮮、台南虱目魚等。

觀光 疫情 郵輪

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