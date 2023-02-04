我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

台一家4口3人成乾屍 獨留83歲失智翁

記者李成蔭、王長鼎／新北4日電
新北市中和區發生一起家庭悲劇，一家四口僅剩八旬失智翁獨活，妻子與兩個兒子昨日被發現時均已成乾屍。（記者王長鼎／翻攝）
新北市中和區發生一起家庭悲劇，一家四口僅剩八旬失智翁獨活，妻子與兩個兒子昨日被發現時均已成乾屍。（記者王長鼎／翻攝）

新北一戶被列為關懷個案的家庭，四口人久未出門，鄰居察覺有異通報，里長昨會同警方破門驚見只剩83歲失智的楊男獨自一人，其它三人皆已死亡，且幾乎已成乾屍。新北社會局表示，死因已由檢警調查釐清中，將協助喪葬費用，社工也已聯絡非同住的女兒討論楊男照顧事宜。

據了解，該關懷個案家庭為84歲楊姓男子、79歲陳姓妻子、53歲養子及52歲親生小兒子四人同住，楊男患有失智症，主要都由陳婦外出採買生活起居用品，但鄰居近日發現時常出門的陳婦久未出門，因此趕緊通報里長及議員，昨會同在地員警上門。

鎖匠協助開門入內，驚見大兒子上半身赤裸躺在客廰沙發上，已成乾屍；小兒子倒在客廳地板上，也已半腐爛半乾狀態；陳姓婦人也成乾屍，躺在公寓頂樓加蓋房間內的床上。唯一存活的失智楊男對相關詢問都不清楚，無法回應。

據現場人員觀察，陳婦風乾情況最明顯，初判死亡至少三個月至半年，大兒子死亡也約有一個月，小兒子死亡約兩周。

警方聯繫楊男已出嫁至桃園的女兒，並由楊的孫子出面指認、完成筆錄。

新北社會局副局長許秀能表示，案家四口同住，平常小兒子及母親是主要照顧者，靠每個月領取萬餘元低收及身障等補助生活。社工去年上半年主動聯繫並詢問是否需要長照及輔具資源，當時小兒子表示暫無需要，社工也提供表示可隨時向社會局聯絡生活所需。公衛護士在今年2月1日及2日多次關懷服藥、就診時，發現案家沒回應，也通報里長。

失智 低收 長照

上一則

新聞評論／核二除役 封殺護海公投也難救缺電

下一則

郭台銘、侯友宜都不當副手 搭檔機率低

延伸閱讀

新州療養院91歲婦 遭失智患者攻擊不治

新州療養院91歲婦 遭失智患者攻擊不治
台灣本土BA.2.75首過半 超越BA.5成主流株

台灣本土BA.2.75首過半 超越BA.5成主流株
記性變差、口齒不清並非失智 恐是「惡性腦膠質瘤」

記性變差、口齒不清並非失智 恐是「惡性腦膠質瘤」
「很想女兒」 失智父過年報警說她失蹤

「很想女兒」 失智父過年報警說她失蹤

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有