台一家4口3人成乾屍 獨留83歲失智翁

新北市中和區發生一起家庭悲劇，一家四口僅剩八旬失智翁獨活，妻子與兩個兒子昨日被發現時均已成乾屍。（記者王長鼎／翻攝）

新北一戶被列為關懷個案的家庭，四口人久未出門，鄰居察覺有異通報，里長昨會同警方破門驚見只剩83歲失智 的楊男獨自一人，其它三人皆已死亡，且幾乎已成乾屍。新北社會局表示，死因已由檢警調查釐清中，將協助喪葬費用，社工也已聯絡非同住的女兒討論楊男照顧事宜。

據了解，該關懷個案家庭為84歲楊姓男子、79歲陳姓妻子、53歲養子及52歲親生小兒子四人同住，楊男患有失智症，主要都由陳婦外出採買生活起居用品，但鄰居近日發現時常出門的陳婦久未出門，因此趕緊通報里長及議員，昨會同在地員警上門。

鎖匠協助開門入內，驚見大兒子上半身赤裸躺在客廰沙發上，已成乾屍；小兒子倒在客廳地板上，也已半腐爛半乾狀態；陳姓婦人也成乾屍，躺在公寓頂樓加蓋房間內的床上。唯一存活的失智楊男對相關詢問都不清楚，無法回應。

據現場人員觀察，陳婦風乾情況最明顯，初判死亡至少三個月至半年，大兒子死亡也約有一個月，小兒子死亡約兩周。

警方聯繫楊男已出嫁至桃園的女兒，並由楊的孫子出面指認、完成筆錄。

新北社會局副局長許秀能表示，案家四口同住，平常小兒子及母親是主要照顧者，靠每個月領取萬餘元低收 及身障等補助生活。社工去年上半年主動聯繫並詢問是否需要長照 及輔具資源，當時小兒子表示暫無需要，社工也提供表示可隨時向社會局聯絡生活所需。公衛護士在今年2月1日及2日多次關懷服藥、就診時，發現案家沒回應，也通報里長。