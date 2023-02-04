台去年12月景氣連2藍 學者：接下來更惡劣

國發會公布去年12月景氣燈號，持續亮出代表「低迷」的藍燈。台北市西門町雖然人氣回流，但仍有許多閒置的店面。（記者林澔一／攝影）

國發會昨天發布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為12分，與上月持平，燈號持續亮出代表「低迷」藍燈，連二藍。國發會經濟發展處處長吳明蕙說，根據主計總處預測出口狀況評估，止跌回升還需要時間，較有機會在下半年改善。

國發會指出，全球經濟受通膨及升息 衝擊，成長動能轉弱，終端市場需求趨疲，產業鏈持續進行庫存調整，導致12月貿易面、生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱，內需消費方面保持穩定，零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。吳明蕙說，機械電機設備進口下滑，主因出口表現不好，進口相關需求連帶減弱；內需表現好，與防疫鬆綁、經濟活動漸恢復，耶誕、跨年、尾牙、春節採買等商機挹注。

吳明蕙表示，領先指標已連續13個月下降，累積跌幅8.1%，同時指標連續10個月下降，累計跌幅12.1%。值得觀察的是，領先指標跌幅已經從去年6月開始慢慢縮小，她說，如果跌幅繼續縮小，就代表景氣狀況有機會上揚。

但她也坦言，止跌回升需要一段時間，根據主計總處預測，上半年出口表現相對不理想，到下半年有機會改善，這對經濟動能恢復有有正面幫助，因此止跌回升比較有可能在下半年發生。

但中央大學經濟系教授吳大任表示，接下來狀況會更惡劣，要轉燈很困難，上半年恐怕都會維持藍燈，原因是全球通膨及各國升息仍持續中，歐洲央行升息幅度更大，都會壓抑歐美需求，影響最大的是台灣與中國大陸的出口。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，連二藍並不意外，因為去年下半年起，美國出口表現不好，歐洲也因能源危機削減消費，中國大陸則被疫情 管控影響，台灣出口三大引擎都不好，外銷投資 一定不好，目前只有內需比較穩定，處於外冷內溫狀態。

吳明蕙說，現階段能否「穩住」也還有許多外在不確定因素，包括中國經濟後續表現狀況、美國與歐元區雖然經濟成長率上修，但物價通膨、能源危機的影響範圍仍不確定，很難評估出確切何時回升，若以Ｓ&P Global預測來看，今年第一季比較差，之後就會慢慢好轉，至於真正回升要看長期趨勢，須密切觀察。

關於1月景氣，吳明蕙說，從製造業營業氣候測驗點，廠商對未來景氣逐漸看好的比例增加且連續兩個月上揚，ＰＭＩ廠商對未來六個月預期看法也慢慢上修，因此國發會認為景氣有機會更早一點復甦。

吳明蕙也說明，國發會副主委高先桂日前提到，今年經濟成長率（ＧＤＰ）有望高於主計總處預期，原因是台灣目前經濟狀況主要受到外需影響，假如ＩＭＦ、Ｓ&P Global都上修主要國家經濟預測，各主要國家經濟成長快點好轉，將有利於拉抬出口，也就對經濟會有正面效應。