暴力、不雅…抖音太超齡 家長憂模仿

抖音上的影片種類包羅萬象，吸引許多兒童沉迷，卻也讓家長頭痛不已。（記者劉學聖／攝影）

近來中國大陸影音平台抖音 成資安輿論焦點，公部門喊禁用，教育部 也被拉去跨部會協商。不止抖音，從臉書、YouTube社群平台崛起後，不僅資安有疑慮，影音內容「太超齡」也讓家長捏捏把冷汗，就怕孩子有樣學樣。儘管上學時段不能使用手機，課後時間或家長、老師沒注意，都讓這些不適齡內容有機可乘。

學生不只瘋抖音，臉書、IG、YouTube也暗藏諸多暴力、不雅的內容，超齡的語言都讓家長頭痛，就怕孩子有樣學樣。也有不少網紅爸媽在社群平台示警，擔憂孩子在網路或校園接收不適齡的教育內容，一票擁有相同困擾的家長，在留言區大吐苦水。

二年級學生家長吳小姐跟本報分享，曾在休閒時段讓孩子看佩佩豬卡通，孩子卻向她說「好可怕」，她百思不得其解，後來才知佩佩豬被做成血腥版放入串流頻道，甚至成為孩子的校園話題。

新北市某國小教師指出，曾有學生在看好友間「瞬間巴頭」的影片，甚至出現「蠢包」用語，看影片的孩子跟著笑，大多數教師很難一一把關，家長可能也管不動，就算禁止學生使用，也難保不會再有其他不適齡的社群媒體 崛起。

教育部表示，為讓學生辨識影片內容傳遞的資訊，將以辨識短影音為重要宣導主軸，並充實情緒影響面、辨識假消息偏頗、防制網路霸凌等教學教案內容，讓老師在課程中使用。

文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，抖音主打影音傳播力度比傳統的文字社群更強，使用者需用十五秒展現創意，短短數秒間餵養閱聽眾重點、吸睛力更強，閱聽眾即刻得到滿足，便不斷去刷新觀看影片；加上抖音上聚集非常多創作者，推陳出新快速，更容易黏著使用者。

臨床心理師施文逸表示，孩子想使用手機，擋也擋不住，全面禁止不僅可能讓他們在同儕間感受孤立感，還可能出現偷竊、私下換取等行為，事情可能變得更複雜。親職專家陳傑華說，引導孩子安全、負責使用手機與社群軟體才是正解。