我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

暴力、不雅…抖音太超齡 家長憂模仿

記者趙宥寧／台北4日電
抖音上的影片種類包羅萬象，吸引許多兒童沉迷，卻也讓家長頭痛不已。（記者劉學聖／攝影）
抖音上的影片種類包羅萬象，吸引許多兒童沉迷，卻也讓家長頭痛不已。（記者劉學聖／攝影）

近來中國大陸影音平台抖音成資安輿論焦點，公部門喊禁用，教育部也被拉去跨部會協商。不止抖音，從臉書、YouTube社群平台崛起後，不僅資安有疑慮，影音內容「太超齡」也讓家長捏捏把冷汗，就怕孩子有樣學樣。儘管上學時段不能使用手機，課後時間或家長、老師沒注意，都讓這些不適齡內容有機可乘。

學生不只瘋抖音，臉書、IG、YouTube也暗藏諸多暴力、不雅的內容，超齡的語言都讓家長頭痛，就怕孩子有樣學樣。也有不少網紅爸媽在社群平台示警，擔憂孩子在網路或校園接收不適齡的教育內容，一票擁有相同困擾的家長，在留言區大吐苦水。

二年級學生家長吳小姐跟本報分享，曾在休閒時段讓孩子看佩佩豬卡通，孩子卻向她說「好可怕」，她百思不得其解，後來才知佩佩豬被做成血腥版放入串流頻道，甚至成為孩子的校園話題。

新北市某國小教師指出，曾有學生在看好友間「瞬間巴頭」的影片，甚至出現「蠢包」用語，看影片的孩子跟著笑，大多數教師很難一一把關，家長可能也管不動，就算禁止學生使用，也難保不會再有其他不適齡的社群媒體崛起。

教育部表示，為讓學生辨識影片內容傳遞的資訊，將以辨識短影音為重要宣導主軸，並充實情緒影響面、辨識假消息偏頗、防制網路霸凌等教學教案內容，讓老師在課程中使用。

文化大學廣告學系主任鈕則勳分析，抖音主打影音傳播力度比傳統的文字社群更強，使用者需用十五秒展現創意，短短數秒間餵養閱聽眾重點、吸睛力更強，閱聽眾即刻得到滿足，便不斷去刷新觀看影片；加上抖音上聚集非常多創作者，推陳出新快速，更容易黏著使用者。

臨床心理師施文逸表示，孩子想使用手機，擋也擋不住，全面禁止不僅可能讓他們在同儕間感受孤立感，還可能出現偷竊、私下換取等行為，事情可能變得更複雜。親職專家陳傑華說，引導孩子安全、負責使用手機與社群軟體才是正解。

社群媒體 抖音 教育部

上一則

英少女引用文學名句 Tik Tok帶動閱讀潮

下一則

黑白集／徐巧芯挑戰費鴻泰 不分區立委可解

延伸閱讀

抖音颳起「綠色粉末」旋風 它真的有益健康嗎？

抖音颳起「綠色粉末」旋風 它真的有益健康嗎？
服務生「幫切蛋糕」要收費 她見收據傻了：以為只是貼心

服務生「幫切蛋糕」要收費 她見收據傻了：以為只是貼心
微笑、比愛心…梁朝偉認了自己「社恐」 抖音親授3招克服

微笑、比愛心…梁朝偉認了自己「社恐」 抖音親授3招克服
梁朝偉抖音秀「眼」技 10hr狂吸120萬粉

梁朝偉抖音秀「眼」技 10hr狂吸120萬粉

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星宇航空C位女模湘是殯葬業大王的女兒。圖／摘自臉書

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

2023-01-27 13:40
法國鬥牛犬示意圖。(Pexels)

台灣21歲女除夕猝死家中 慘遭5愛犬啃咬

2023-01-28 16:34
一名妻子抱怨丈夫忽視她感受、沒調和婆媳關係，不想行房被罵「花錢養妳還不給上」，訴請離婚，一審判准。台灣高等法院認為婚姻未達不堪同居之虐待、難以維持地步，且妻子對婚姻破裂要負較大責任，廢棄離婚判決，案件上訴最高法院中。示意圖非當事人。（取材自Ingimage）

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題在她身上

2023-01-31 21:29
旅居歐洲的婦人利用返台過年，專程到泰山消防分隊請隊員黃國峰協助，無損摘下母親送給她的珍貴翡翠金戒。圖／消防局提供

台消防員「這一招」聲名遠播 有人遠從法國登門求助

2023-01-29 11:35

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有