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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

英少女引用文學名句 Tik Tok帶動閱讀潮

記者陳宛茜／台北4日電

水能覆舟，亦能載舟。這句成語對如今被台灣家長視為洪水猛獸的抖音來說，再貼切不過了。當台灣家長憂心孩子被抖音中粗俗、限制級影片影響時，歐美卻掀起一股由抖音國際版Tik Tok帶動的閱讀潮流。

Tik Tok用戶多在25歲以下，17、18歲的青少年是主要族群。這批被認為不再閱讀實體書籍的網路原生世代，卻因Tik Tok重新燃起並分享對長篇小說的熱情，甚至重塑出版界。

2020年8月，16歲英國少女Kate Wilson拍了一系列引用「簡愛」、「雙城記」等名著名句的Tik Tok影片，短短幾秒鐘影片引爆年輕世代對這些古典文學名著好奇，超過百萬次瀏覽量。也讓Tik Tok專門用於閱讀的#Book Tok暴紅。

流量就等於銷量，從歐美到日本，許多經典因為Tik Tok鹹魚翻生、許多堆在倉庫滯銷書因為Tik Tok一夕暴紅。被認為淺薄低俗、除了娛樂還是娛樂的Tik Tok，悄悄改變了實體出版界。

評論者認為Tik Tok帶起閱讀潮流跟疫情有關。歐美都曾歷漫長封城時間， 讓Tik Tok使用者把鏡頭轉向自己的書櫃。這群新世代用戶使用輕鬆有趣方式介紹書籍，喚起同樣封鎖在家中同代人的好奇。

英國出版業營業額2021年達10年新高─67億英鎊，較前一年增長5%。出版業者歸功於Tik Tok的出現。

但是也有評論者認為Book Tokker吸引的粉絲對書本的興趣並非閱讀，只是把實體書當成彰顯品味的時尚配件，跟網紅直播帶貨沒多大差別。

抖音 英國 洪水

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