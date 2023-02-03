軍校生與女友媽不倫 互傳鹹濕片 上摩鐵被抓包

一位軍校學生與女友媽發生不倫戀。圖為中正預校。(記者林保光／攝影)

高雄一名軍校生情竇初開，交了女友後卻與女友母親胡女「對上眼」，兩人曖昧舉動被女友父親蘇男發現，胡女交出兩人對話紀錄，發現句句鹹濕，互稱老公、老婆，不僅上汽車旅館 開房，還互傳鹹濕影片，氣得蘇男對軍校生、胡女提告，各求償200萬元(台幣，下同，約6萬7310美元)，高雄地院審理後，判軍校生及父母應賠40萬，另還要與胡女連帶賠償40萬，合計80萬元。

這名軍校生事發時正讀中正預校，父母出庭時，曾提及「早就告誡兒子要專心學習成績為重，交女朋友等大學再說」，結果不僅就讀預校時交女友，還與女友母親發生不倫，連父母都不敢置信。

判決指出，2020年7月間，軍校生與年紀相仿的女友展開熱戀，女友一家也相當照顧軍校生，家庭聚會等活動都會邀請軍校生參與，與女友家人互動相當熱絡。

同年10月間，女友父親蘇男發現妻子和軍校生互動相當曖昧，當時僅懷疑並沒有其他證據，2個月後，蘇男見妻子和軍校生互動不尋常，追問之下，妻子才坦承與女兒男友「對上眼」。

胡女交出兩人的IG對話紀錄，蘇男一看氣炸，發現軍校生不僅稱妻子「老婆」，妻子也稱對方「老公」，胡女還在私訊時向軍校生撒嬌「一直想著進去摩鐡的畫面，被老公迫不急待的揉揉，溫柔的霸道，好舒服」、「老婆好常想著被老公服務的感覺」，軍校生熱情回應「現在又想要了啦」。

不僅於此，兩人還互傳下體甚至胸部等鹹濕照片，蘇男發現後，質問胡女「為什麼可以拍那些跳舞撩人的影片給你看？」軍校生聽訊後，還回訊胡女「他沒資格當你老公」。

事後氣炸的蘇男要求兩人立即分手，後來胡女與軍校生寫了長篇分手文，胡還希望軍校生姿態擺低，好好跟她老公道歉「你就說是我約你，你因為，好奇啊，比較貪玩嘛，事情沒想那麼多。」

不過，這段不倫戀曝光後，胡女也和蘇男離婚，蘇不甘妻子出軌女兒男友，氣得對軍校生及父母、胡女各求償200萬元。

軍校生挨告後反駁，稱當時他就讀預校3年級，高三學生嚴格管控外出，與胡女見面機會很少，他沒有和胡女發生性行為或傳送鹹濕影片，一切都是蘇男誤解。但胡女則坦承有和軍校生不倫，但她和蘇男離婚時，就已拋棄夫妻剩餘財產分配權，價值超過200萬，再要求她賠償並不合理。

高雄地院審理時，法官認為，軍校生正值青春期，胡女是女友母親，也是他的長輩，兩人行為與倫常有悖，軍校生父母在兩性教育 有疏於監督，才會讓軍校生產生偏差，因此父母親也應負連帶賠償責任。

法官綜合軍校生與胡女對話紀錄等，認定兩人侵害蘇男配偶權，考量軍校生目前就讀官校，胡女無任何財產，判軍校生及父母應賠償蘇男40萬元，還要與胡女連帶賠償40萬，合計賠償蘇男80萬元。